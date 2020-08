AS Monaco verhuurt Anthony Musaba aan Cercle Brugge

"Cercle Brugge is een ideale stap in m’n verdere ontwikkeling. Het is belangrijk voor mij om minuten te maken en ik ben blij dat ik daarom dit seizoen deel kan uitmaken van Groen-Zwart", reageert de 19-jarige voetballer op zijn overstap.

Kwaliteitsinjectie

Cercle is blij met de nieuwe aanwinst: "Met de komst van Anthony Musaba voegen we een echte kwaliteitsinjectie toe aan de kern. Anthony is een polyvalente, aanvallende speler die het voorbije seizoen in Nederland vaak beslissend was voor z’n team. Met z’n komst naar Cercle zijn we er dan ook van overtuigd dat hij een echte versterking is voor ons team”, zegt voorzitter Vincent Goemaere.

Vorig seizoen kwam Musaba nog uit voor NEC. Tijdens 25 wedstrijden scoorde hij toen zeven keer en leverde hij vijf assists af. Eind juni maakte hij voor ruim 2 miljoen euro de overstap naar het kleine vorstendom Monaco.

