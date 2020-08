Henny was een 'straatjochie' en dat kwam goed van pas in zijn werk

"Ik had dezelfde ervaring als de jongeren", vertelt Henny van Doorn in Zomer in Gelderland. "Ik heb veel scholen aan de binnenkant gezien maar ik was er niet altijd. Ik heb leren overleven." Zijn verleden als straatjochie in Amsterdam hielp hem in zijn werk. "Die kinderen voelen dat, die merken dat en dat helpt je in je werk."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Henny hield nog veel contact met de jongeren waarmee hij vroeger werkte. "Ik had een jongen in de groep in de jaren '70. Hij overleed door een brand in '95." Die jongen zag Henny als tweede vader. "Hij had in zijn testamentje staan dat hij uitgestrooid wilde worden in het bos, door mij."

Bij de instellingsbegraafplaats komt Henny tot rust. "Dan gaat mijn inrichtingsleven aan mij voorbij. Alle emoties komen dan terug." Hij ziet het als een vorm van bezinning en zingeving. "Had ik een andere baan moeten kiezen?" Of hij dat had moeten doen, heeft hij een duidelijk antwoord. "Nee."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.