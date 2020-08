'We willen een normaal leven', bewoners azc eisen duidelijkheid

Met zo'n zestig anderen willen Vahid (33) en Amir (34) dinsdag hun geluid laten horen. Met bordjes en op gepaste afstand, hopend op verandering. "Leven met onzekerheid is heel moeilijk, we willen graag duidelijkheid over onze toekomst in Nederland."

Gek van het wachten en de onzekerheid

Vahid vluchtte 1,5 jaar geleden met zijn vrouw uit Iran, vanwege zijn geloofsovertuiging. Sindsdien wachten ze op de start van hun asielprocedure, die begint met een interview bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een uitnodiging blijft tot nu toe uit.

"Elke dag kijk ik in de brieflijst op het azc of er iets bekend is over ons interview", vertelt Vahid, die al een beetje Nederlands spreekt. Hun hoop op een verblijf in Nederland wordt ondertussen steeds minder. "Omdat de procedure heel lang is, ben ik heel moe en heb ik regelmatig nachtmerries. En dat geldt niet alleen voor mij, voor heel veel azc-mensen."

"Ons leven ligt stil"

Vahid werkte in Iran als grafisch ontwerper. "Hier heb ik geen baan, of andere dingen om te doen. Vaak zitten we alleen in onze kleine kamer. Ons leven ligt stil." Hij heeft al meerdere dingen geprobeerd, maar overal hoort hij dat hij eerst een verblijfsvergunning nodig heeft. "Er zijn hier ook engineers, muzikanten en doktoren, waarom kunnen wij niet iets doen terwijl we wachten?".

Om zich heen hoort Vahid dezelfde verhalen. "Iraanse mensen wachten gemiddeld heel lang op hun asielprocedure, tot die tijd kun je niet studeren of een inburgeringscursus doen." Van medebewoners die al wel een interview hebben gehad hoort hij dat het vervolgens daarna ook lang kan duren. "Daarna moet je wachten op een besluit, dat kan soms maanden of zelfs jaren duren."

Leefomstandigheden

Ook de 34-jarige Amir is in afwachting van zijn asielprocedure. Hij woont nu bijna twee jaar in Zutphen, omdat hij in zijn thuisland zijn leven niet zeker was. "Ik moest vluchten uit Iran vanwege politieke problemen met het regime. Ze wilden me arresteren. Nu ben ik hier en weet ik nog niet wat er gaat gebeuren."

Het wachten op duidelijkheid over zijn verblijf in Nederland is zwaar voor hem en zijn moeder. "We verliezen onze hoop, dat maakt ons heel depressief." Ook veroorzaken de leefomstandigheden in het azc volgens Amir onderlinge spanningen.

"Met de hittegolf konden alleen een paar kleine raampjes iets open. Het was hier bloedheet. Ook gebruiken we met tien mensen één wc en één badkamer. Dat is onhoudbaar, soms worden mensen dan agressief."

Personeelstekort

Diverse keren heeft Amir bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geïnformeerd waarom hij zo lang moet wachten. "Dan krijgen we te horen dat er een personeelstekort is. En dat alles door corona nu sowieso stil ligt." Amir en Vahid hopen dat het protest dinsdag iets oplevert. "We willen alleen een normaal leven, dat is het enige."

Het protest in Zutphen begint dinsdag om 09.00 uur op het azc-terrein.