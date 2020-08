De begraafplaats ligt er keurig bij dankzij deze vrijwilligers

"We doen het met plezier", vertelt één van de vrijwilligers in Zomer in Gelderland. "Elke week, vrijwillig. Als je niet kan, dan kan je niet." Daan Uenk is één de oprichters van de Werkgroep Begraafplaats Gelselaar. "In 2010 was het onderhoud superslecht. Het onkruid stond hoog in de paden."

Daarom besloot hij samen met een paar anderen om er iets aan te doen. "We gingen een klusochtend organiseren. Toen zeiden een paar mannen dat ze wel tijd hadden om vaker te komen. Zo is het ontstaan."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De werkgroep krijgt geld van de gemeente voor de benodigde middelen. "Het is geld wat normaal voor het onderhoud was, maar nu doen wij het. Ze komen nog wel eens kijken of alles goed gaat, maar dat is het", aldus een vrijwilliger.

De begraafplaats is ruim honderd jaar oud. "Begin vorige eeuw zijn hier de eerste mensen begraven", vertelt Uenk. Daardoor staan er ook oude grafstenen. Soms in slechte staat. "Dan krijg je de discussie wat je daarmee moet. We knappen ze niet zelf op, maar laten ze netjes staan."

'Je moet door'

Daan Uenk komt niet zomaar op de begraafplaats. Naast dat zijn vader er begraven ligt, heeft zijn vrouw ook een plekje op de begraafplaats. In 1997, 23 jaar geleden, overleed ze. Hun kinderen waren destijds 13 en 15 jaar. "Dat was wel heel moeilijk. Maar met twee jonge kinderen moet je door."

Op de begraafplaats wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor alle overledenen. De bijeenkomst heet 'Efkes stille staon bie’. "Iedereen kan komen, ook van buiten het dorp." Mensen dragen gedichten voor, zo ook Daan. "Gewoon een mooi gedicht", zegt hij.

