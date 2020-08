Hutjemutje op de Posbank: 'Kom een andere keer'

De parkeerplaatsen in het natuurgebied staan zondagmiddag zo vol dat veel bezoekers hun auto langs de weg parkeren om toch nog een wandeling over de heide te kunnen maken. Die staat mooi in bloei en dat is dan ook de reden dat veel mensen naar de Posbank zijn gekomen. "Ja het was toch wel iets beter weer dan we dachten, dus zijn we maar gekomen," zegt een jongeman die een kinderwagen uit de auto pakt. '''Hij is acht weken. Na die hele hete periode even luchten, een frisse neus met hem halen."

"Met 10 minuten hadden we een plekje"

De jonge vader had de grootst mogelijke moeite om een parkeerplekje voor zijn auto te vinden. "Ik schrok er wel van. Ook omdat het weer vanochtend niet heel geweldig was, dacht ik, het zal wel niet zo heel druk zijn. Maar het staat hier toch goed vol. Met tien minuten hadden we een plekje."

Een eindje verder op staat een man uit Schijndel tegen zijn auto aangeleund. "Het was moeilijk om een plekje te vinden," zegt hij grijnzend. De Brabander moest wel doorzoeken naar een plekje, omdat hij met zijn vrouw op de parkeerplaats heeft afgesproken. "Die is door het gebied aan het fietsen. Ik heb de knipperlichten aangezet en gewacht tot er iemand is weggereden." Ook de Brabander heeft wel een idee waarom het vandaag zo druk is op de Posbank: "Ja de hei, he. Die bloeit volop."

Vaker geklaag over drukke Posbank

Al langer wordt er geklaagd over te drukke Gelderse toeristische attracties. Vrijdag lanceerde Toerisme Veluwe, Arnhem Nijmegen nog een nieuwe campagne om daar iets aan te doen. De toeristen moeten meer gespreid worden over de provincie. Marlies Pouwels van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen noemde daarbij als voorbeeld de Posbank: "Daar is het vaak heel druk, terwijl de heide tien kilometer verderop net zo mooi is. En door corona is die wens om te spreiden natuurlijk in een stroomversnelling gekomen."

Om drukte op populaire toeristische plekken te voorkomen, geven bekende Gelderlanders in de campagne tips over hun favoriete 'onontdekte' plekjes in onze provincie. Onder andere journalist Sinan Can deelt zijn favoriete plek, in de Ooijpolder bij Nijmegen.

