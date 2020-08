Vitesse verslaat op Papendal Go Ahead met goals van Chelsea aanwinst

Armando Broja scoorde diep in de tweede helft twee keer voor de Arnhemse ploeg. De van Chelsea gehuurde centrumspits deed dat beide keren bijzonder fraai. De andere goals kwamen op naam van Hernandez en Huisman. Vitesse speelde tegen de eerste divisieclub uit Deventer met een compleet ander elftal dan zaterdagavond tegen ADO. Wel kwamen op het trainingsveld op Papendal potentiële basiskrachten als Rasmussen, Tronstad en Vroegh binnen de lijnen.

De oefenwedstrijd werd geheim gehouden. Na rust werd veel gewisseld in het overwegend rommelige duel. Vitesse blijft in de oefencampagne ongeslagen. Op zondag 13 september begint de competitie voor de ploeg van Thomas Letsch met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Broja viel dus op met zijn doelpunten. Vrijdag trainde hij voor het eerst mee met de selectie. Wat toen opviel is zijn lengte en snelheid. "De mannen aan mijn vaders kant zijn ook helemaal lang, en ik ben pas 18 jaar", weet de Albanees jeugdinternational die in Engeland werd geboren.

Baker en Mount

Voorbeelden voor Broja zijn Lewis Baker en Mason Mount die ook via Chelsea bij Vitesse terecht kwamen. "Ze hebben me advies gegeven en dat was zeer positief. Hier kun je je als jonge speler ontwikkelen en ervaring opdoen. Ik heb nu gezien dat wat zij zeggen klopt. De faciliteiten zijn top, er is veel kwaliteit in de groep en de velden zijn uitstekend. Het is goed dat Baker en Mount hier ook hebben gespeeld. Dan weet je precies hoe het is."

Hij kijkt uit naar voetballen in de eredivisie. "De competitie is technisch goed vind ik. Ajax en PSV vind ik de topteams. Mijn taak is doelpunten maken, daarom ben ik hier vooral. Ik wil mijn snelheid gebruiken en ben ook een aanspeelpunt. Als ik scoor, krijg ik vanzelf kansen."