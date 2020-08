In grimmig Wezep rommelt het al langer

De brand begon in de tuin van het huis, waarbij volgens omstanders een soort ontmoetingskeet stond. Daar was soms sprake van overlast. Ondernemers en bezoekers van het winkelcentrum voelen zich soms geïntimideerd door groepen en melden ook overlast. Afgelopen jaarwisseling werd de 'Huiskamer van Wezep' vernield, de plek waar de overheid met burgers in de wijk in gesprek probeert te gaan.

Mond stijf dicht

Volgens fractievoorzitter Bert-Jan Dokter van de PvdA/Burgerpartij in Oldebroek, rommelt het al te lang bij het Meidoornplein en in Wezep. En krijgen de instanties er moeilijk grip op omdat er een gesloten lastig bereikbare groep is waar het leven hard is en de druk en controle onderling groot is. "Als je in gesprek wilt gaan, doet niemand doet zijn mond open. Ik maak me vooral zorgen dat daar pure sociale ellende onder schuilgaat." Volgens hem is er bij ongeregeldheden een veel hardere aanpak vanuit politie en justitie nodig en wreekt het gebrek aan middelen voor sociaal (jeugd)beleid zich.

Jongerenwerker Lambert Jongetjes van Nummer 13 uit Wezep zegt dat er 'afgelopen jaren geregeld nieuws is geweest over jeugd en onrust', maar wil niet reageren. Ook buurtbewoners houden hun mond over het algemeen stijf dicht tegen de verslaggever van Omroep Gelderland die zondag naar Wezep ging.

Bekijk de beelden uit Wezep. De tekst gaat eronder verder.



Grote zorgen

Het CDA bezocht het jongerencentrum vorig jaar juni en schreef op Facebook dat de problematiek er de afgelopen acht jaar niet minder op werd. "Er zijn nog steeds zo’n 150 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar waar grote zorgen over zijn, over hun drugsgebruik, de opvoedingstekorten, de groepsdruk en het niet afmaken van de schoolopleiding."

Het CDA vervolgt dat een straathoekwerker en een jeugd- en jongerenwerker in de gemeente Oldebroek eigenlijk niet genoeg is voor de problematiek. "Zeker wanneer ook de groep van 18 tot 30 jaar wordt meegerekend. Een opvallende zaak is de overlast op het Meidoornplein."

Overal wel wat

Volgens de VVD en de ChristenUnie zijn de ongeregeldheden na de woningbrand géén aanleiding om te denken dat er in Wezep iets mis is. Henk Kemp (VVD): "Er is overal altijd wel wat last met jeugd, en ik kan ook begrijpen dat mensen gaan kijken bij een brand." Wat hem betreft is er aandacht voor jongerenwerk en heeft Wezep niet meer problemen dan elders.

Ook fractievoorzitter Engbert-Jan Ruitenberg (CU) beschouwt de brand als een exces, en vindt het niet het moment om in te gaan op eventuele problemen met handhaving en overlastgevende groepen. Loco-burgemeester Liesbeth Vos van zijn partij zegt dat de buurt bang is na de brand, die door de politie als een 'plaats delict' wordt behandeld. Zij zegt dat mensen niet te bang moeten zijn om Meld Misdaad Anoniem te bellen om Wezep samen veilig te houden.

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing trok in juni nog van leer tegen groepen jongeren die handhavers intimideerden.

