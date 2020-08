Boek over Vitesse en supporters in Europa: 'Meer dan buitenkant paal'

Zijn vader verzamelt in Zetten alles wat met Vitesse te maken heeft. Het accent ligt op de reizen naar Europa. In een kamertje op de bovenverdieping liggen vaantjes, speldjes, boekjes, posters en nog veel meer. Zoon Ferry haalt er regelmatig inspiratie vandaan en is trots op zijn eigen ervaringen in de afgelopen dertig jaar.

Nikos Machlas

"Kijk, de namen van de spelers van Vitesse in het Grieks. Daar kun je natuurlijk niets van maken", bladert Reurink in een boekje gemaakt rond de Europa Cup wedstrijd in 1998 tegen AEK Athene. We zien het hoofd van coach Artur Jorge. "Met een hoofdrol voor Nikos Machlas", vertelt Reurink. "Hij scoorde daar twee keer. Het werd 3-3 en we waren door."

Bekijk de reportage over het Vitesseboek. De tekst gaat eronder verder.



Contacten blijven

Reurink is van alles piekfijn op de hoogte. Hij kent alle Europese wedstrijden die Vitesse speelde, maar nu ook vooral de verhalen eromheen. "Dit themaboek is gericht op supporters die vertellen over hun belevenissen. Van beide kanten, dus ook de tegenstander. Ik heb er tien geselecteerd en ben bij die clubs ook op bezoek geweest. Je zoekt naar de mooie verhalen met de supporters en merkt dat de contacten er na al die jaren nog steeds zijn."

Trucs

"De nadruk ligt op verbinding en supporterscultuur", legt de bibliothecaris van beroep uit. "Het gaat veel minder over de wedstrijden, dat weten we wel. Supporters hebben een gevoel bij die bijzondere wedstrijden. Ze leven er ook echt naartoe, maken er een soort vakantie van en om er te komen halen ze allerlei trucs uit. Voetbal is niet altijd het spelletje van binnenkant of buitenkant paal of een bal die er onderkant lat niet ingaat."

425 gulden

De eerste Europese uitwedstrijd van Vitesse was in 1990 in Schotland, tegen Dundee United. Thuis had de Arnhemse club onder leiding van wijlen Bert Jacobs met 1-0 gewonnen door een doelpunt van René Eijer. Reurink zag ook de return en keerde er dertig jaar na dato terug. "Ik had geld gespaard voor een chartervlucht, 425 gulden. Die clubs had de drie jaar daarvoor in een Europese finale gestaan, dus je denkt dat wordt lastig. Maar dan scoor je en moeten zij er drie maken. Dat was speciaal."

Carlos Fortes

"We hebben prachtige tegenstanders gehad", weet Reurink. "Parma, Real Madrid, Liverpool, Mechelen, Bremen en natuurlijk tegen Braga in 1997. In die wedstrijd gebeurde heel veel en werd Carlos Fortes bijkans doormidden geschopt. De scheidsrechter was waardeloos. Ik wilde naar Portugal om dat met een supporter te bespreken, maar dat kon helaas vanwege corona niet meer doorgaan. Het zou mijn laatste trip zijn geweest", zegt Reurink.

Het boek "Vitesse Europa in" is over twee weken verkrijgbaar.