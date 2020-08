Schoonmaakactie Lentse Plas: 34 kilo afval

Een schoonmaakactie bij de Lentse Plas in Nijmegen-Noord heeft zondagochtend 34 kilo afval opgeleverd. De Beach Clean Up was een initiatief van Jonas Grütters, die zelf in de buurt woont.

Zeker vijftig mensen hielpen Grütters. "We proberen zo de wereld een stukje mooier en schoner te maken en het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen. Je kunt je eraan storen dat mensen afval achterlaten, maar je kunt er ook wat aan doen. Ik vind het supergaaf dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Ik heb een oproep gedaan op sociaal media en 99 procent van de mensen vandaag ken ik niet eens."

"Het is een spin-off van een actie van Daan Strang, die het hele Noordzeestrand afloopt met zijn Beach Clean Up-Tour. Ik vroeg hem hoe ik hem kon helpen en hij zei dat mensen hem moeten kopiëren. Dus daarom staan we nu hier. Je ziet van alles. Mijn kinderen hebben net een sok gevonden. Dat is kennelijk een item dat heel veel gevonden wordt. Mensen gaan dus naar het strand, trekken hun sokken uit en vergeten ze dan weer aan te doen." Jonas in actie

Nienke Wind is docent aan het nabij gelegen Citadel College en heeft ook op school aandacht besteed aan deze actie. "We proberen kinderen bewust te maken van hun eigen handelen. En in die zin vind ik het belangrijk om te laten zien dat het normaal is dat je je spullen opruimt, als je ergens geweest bent. Ik ben hier regelmatig voor mijn plezier en dan valt op hoeveel er blijft liggen. Dit is zeker zorgwekkend, zo dragen we een klein steentje bij. Maar eigenlijk moeten we dit volgende week weer doen."

Sophie Boers schrikt ervan wat mensen allemaal achterlaten op het strand. "Ja, vooral heel veel peuken en stickers, verpakkingen en dat soort dingen. Heel slecht, want ik ruim zelf altijd alles op. Wel goed dat er zoveel mensen meehelpen, dat had ik niet verwacht."

Het resultaat van een rondje om de Lentse Plas: 34 kilo afval