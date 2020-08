'Ziek en ondervoed', twaalf klanten starten rechtszaak tegen konijnenfokker

De konijnen die zij kochten droegen parasieten bij zich, hadden last van diarree of waren bijvoorbeeld besmet met een dodelijke virus. Dat constateerden dierenartsen toen hun baasjes na enige tijd bezorgd bij hen aanklopten.

Bekijk hieronder de video. De tekst gaat daaronder verder.

Schuld van fokkerij?

Het is echter wel de vraag of ze die ziekten bij de fokkerij opliepen of bij hun nieuwe baasjes. "Dat is heel moeilijk te achterhalen", stelt dierenartsassistent Annemiek Luursema desgevraagd. De twaalf klanten zijn er desalniettemin van overtuigd dat hun konijnen ziek zijn geworden omdat ze bij de fokkerij niet goed behandeld werden.

Hun jurist Roderick ten Kortenaar kreeg inmiddels al veel meer schrijnende verhalen te horen. "Tientallen, maar het zou me niet verbazen als er honderden gedupeerden zijn", stelt hij tegenover Omroep Gelderland. De boze klanten worden gesteund door een oud-vrijwilligster van de fokkerij die in hun zaak getuigt tegen de eigenaresse.

Reactie fokster

De fokker herkent zich niet in de aantijgingen. Ze reageert tegenover Omroep Gelderland als volgt: "We doen onze uiterste best om de dieren op een gezonde en liefdevolle manier groot te brengen. De groep die zich negatief uitlaat over mijn bedrijf is nog geen 1 procent van onze klantenkring."

Daarnaast stelt ze het volgende: "We zijn geïnspecteerd door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Bij inspectie zijn geen overtredingen vastgesteld."

De Dierenbescherming is gevraagd om een reactie, maar kan niet zeggen of er daadwerkelijk een inspectie is geweest en wat daar de uitslag dan van zou zijn. Wel laat een voorlichter weten dat 'de inspecteurs geïnteresseerd zijn in de meldingen'.

Ten Kortenaar zegt melding te doen bij de inspectie zodat er een nieuw onderzoek volgt.

Rechtszaak

De komende maanden zal moeten blijken of de fokster in overtreding is of dat ze onterecht beschuldigd wordt van dierenmishandeling. Woensdag 2 september dient de zaak voor het eerst bij de rechtbank in Arnhem.

Ten Kortenaar eist bij de rechter voor iedere 'gedupeerde' klant honderden euro's terug van de fokkerij. Het gaat om het aankoopbedrag voor de konijnen, dierenartskosten en een schadevergoeding.