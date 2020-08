Letsch mist 'killersmentaliteit' Vitesse: "Ben ik boos om"

Vitesse-trainer Thomas Letsch is allesbehalve tevreden over de manier waarop zijn ploeg zich toonde in Den Haag in het oefenduel tegen ADO (2-2). De Duitse coach verwijt zijn spelers ‘de juiste mentaliteit’ om een wedstrijd te winnen.

De teleurstelling liet de nog ongeslagen trainer in de voorbereiding goed merken tijdens de persconferentie na afloop. "Ik ben boos, want het doel van iedere wedstrijd is om de mentaliteit te hebben om te scoren en ons eigen doel schoon te houden", zei Letsch.

"Met rust staan we 2-1 voor, maar ik vind dat het 4-0 voor ons moet zijn. Daar ben ik niet tevreden over, de mentaliteit om deze wedstrijd te winnen heb ik gemist. Het is belangrijk dat we respect hebben voor iedere tegenstander, dat zag ik niet. In de tweede helft waren we te wild en misschien wat moe. Met de wissels erbij maakt dat het geen goede wedstrijd meer."

'Laatste stap zetten'

Letsch nuanceerde zijn harde uitspraken even later. "Want aan de andere kant is het een oefenduel. We hebben de afgelopen dagen hard getraind, gisteren zelfs twee keer. Het is voor veel jongens ook voor het eerst dat ze 90 minuten maken. Maar dat mag ook geen excuus zijn."

De uitgesproken trainer hoopt zijn ploeg vooral op scherp te zetten. "Want we zijn in de laatste fase van de voorbereiding", vervolgt de Duitser, "We moeten nu de laatste stap zetten. Het is belangrijk om deze wedstrijd nu goed te analyseren om ons te verbeteren."

Delen op hoog niveau

Letsch was wel tevreden over de start van zijn ploeg, want Vitesse kreeg in de beginfase tegen ADO al direct panklare kansen. "Het punt dat ik wil maken, is dat we niet blij kunnen zijn als we delen van wedstrijden op hoog niveau spelen", is de getergde trainer helder.

De Arnhemmers lijken hun vaste 3-5-2 systeem - met Bazoer in het centrum en Tannane in een vrije rol - wel gevonden te hebben, na opnieuw een wedstrijd in deze formatie. "Dat is inderdaad een systeem waar we in willen spelen, net als 4-4-2. Het is zeker geen experiment maar een serieus plan."

De grootste puzzel moet Letsch dan voorin maken, waar Darfalou in de voorbereiding laat zien met scherp te kunnen schieten (vijf goals, red.). Ook Openda was al meerdere malen trefzeker. Vitesse versterkte zich daarnaast nog met Chelsea-huurling Broja.