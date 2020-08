Johnatan Opoku heeft nog tijd nodig bij De Graafschap: "Dit was niet best"

Waar De Graafschap als collectief goed voor de dag kwam zaterdag tegen Heracles, was Opoku allesbehalve tevreden met zijn invalbeurt. De van VVV overgekomen Gelderlander baalde van zijn eigen spel. "Het is niet lekker om zo te beginnen", reageerde hij na de nipte 1-0 overwinning. "Ik had een paar keer balverlies en speelde een keer diep zonder dat er iemand stond."

Opoku speelde zijn eerste half uur voor de Graafschap. De tekst gaat onder de video verder.



Wennen

De 30-jarige Opoku haalde in de eredivisie bij VVV regelmatig een goed niveau en dus zijn de verwachtingen extra hoog in de eerste divisie. Maar het is duidelijk dat de aanvallende middenvelder tijd nodig heeft. "Je ziet dat er best al veel vastigheid in het team zit, maar voor mij is het nog wennen aan de nieuwe jongens. Hoe gaat iemand diep, waar wil een speler de bal hebben. Nu was het niet best, maar het gaat binnenkort wel komen."

Competitie te vroeg

De Graafschap begint volgende week maandag aan de competitie. Voor Opoku komt dat vrijwel zeker nog te vroeg. "Een normale voorbereiding bestaat uit zes weken, ik ben dan ruim twee weken bezig en dat is inderdaad eigenlijk te snel. Dit half uurtje doet me wel goed want ik moet wedstrijdfit worden."

Uit het boekje

"Ja, ik was zeker vorige week verrast hoe er gespeeld werd tegen Heerenveen. Daar zaten een paar aanvallen uit het boekje bij door het hart van de verdediging", glimlachte Opoku op De Vijverberg. "Ik ben hier gekomen om te spelen en om veel doelpunten te maken. Maar je zal het toch echt zelf moeten laten zien. En als ik zo speel als vanmiddag, sta je er niet in."