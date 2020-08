Snoei prikkelt opnieuw minder fitte spelers bij De Graafschap

Mike Snoei kan tevreden zijn over De Graafschap: "Graag tegen deze ploegen in de eredivisie gespeeld"

De Graafschap liet tegen Heracles (1-0) zien klaar te zijn voor de competitie, die op maandag 31 augustus begint met een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Na het indrukwekkende optreden tegen SC Heerenveen (5-1) werd ook een andere subtopper op het hoogste niveau verslagen. Het gevolg is een toenemend zelfvertrouwen, maar bij Snoei leidt het soms ook tot een katterig gevoel.

"Dit had ik dus graag in de eredivisie gezien, zeker op De Vijverberg", mijmerde de coach die zijn zaakjes al vroeg in het seizoen goed voor elkaar heeft. De Graafschap straalt gretigheid, degelijkheid en vertrouwen uit. En op veel posities is er kwaliteit. Snoei: "Je ziet het oefenprogramma en dan denk je ojee, we moeten aan de bak. Maar dat gebeurt niet. De jongens merken ook dat wij niet veel minder zijn dan Heerenveen en Heracles."

Kijk en luister hier naar Mike Snoei. De tekst gaat eronder verder



Voor gek verklaard

"Het publiek dat er vanmiddag was klapte en was enthousiast, ze zien leuk voetbal. Zeker in het eerste half uur weer. Dat maakt het dan wel eens lastig en moeilijk voor mij." Snoei baalt namelijk nog altijd dat De Graafschap promotie werd ontnomen toen er een streep door de competitie ging. Hij kan het moeilijk los laten. "Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook wel eens voor gek verklaard toen ik zei dat ik deze groep best graag in de eredivisie had willen zien."

Topfit

Snoei deed meer uitspraken na de knappe en verdiende overwinning op Heracles. Hij wees, net als twee weken geleden, op het feit dat nieuwe spelers in zijn selectie nog altijd niet topfit zijn. "Drie of vier spelers zijn conditioneel niet 100 procent. Dat is gebleken uit testen", prikkelde Snoei. Zonder namen te noemen is het duidelijk dat het gaat om jongens als Lieftink, Konings en Verbeek. "Die zijn gewoon te vroeg gestopt bij hun vorige clubs. Ze doen er alles aan, maar ik werd uitgelachen toen ik met de hele groep van vorig seizoen tot 19 juni bleef doortrainen. Maar die jongens zijn nu wel topfit."

Oefenen tegen Silvolde

De oefencampagne zit erop. De Graafschap is klaar voor de competitie. "Het was vooral een onrustige voorbereiding", meldde Snoei ook nog. "Heel anders dan je gewend bent. Ik had in het begin namelijk ook wel even tegen Silvolde willen spelen. Een paar keer de regio in om er een beetje in te komen. Maar het was direct Eindhoven, Volendam, Heerenveen en Heracles. En natuurlijk komt dat door de omstandigheden."

Een rotdag

Toch overheerst uiteraard een goed gevoel. "We leggen de lat hoog. We hebben 16, 17 jongens, een niet al te grote selectie. Prachtige gasten die vol voor promotie willen gaan. Dat blijven we ook uitspreken. Al hebben we een keer een rotdag met iemand die uitglijdt of een scheidsrechter die zijn dag niet heeft."