NEC-trainer Meijer ziet essentie van Barreto

De 36-jarige routinier maakte tegen RKC de 90 minuten vol. "Ja, vorige week hadden we een uur afgesproken en toen mocht ik hem al niet wisselen na een uur. Dus nu heb ik maar helemaal niks gezegd. Hij zei net in de kleedkamer dat het pittig was, maar hij kon het goed volhouden. Hij is belangrijk in het bij elkaar houden van het team. En slim zijn, even de bal vasthouden en wanneer wel druk zetten en wanneer niet. Daar is hij echt wel de motor van."

Meijer heeft met Rangelo Janga ook nog zijn gewenste spits binnen. "Hij is iemand die een bal vast kan houden en sterk is in het duelleren, ook met de kop. Hij kan ook met zijn snelheid nog wat doen. Je ziet dat hij veel ervaring heeft. Hij maakt slimme keuzes, echt een aanwinst voor ons."

Daarmee krijgt Ole Romeny (foto) flinke concurrentie en de spits moest zich dus laten gelden. "Je zag hetzelfde beeld als de afgelopen weken. Soms heel goed en soms denk je: hoe kun je deze keuze maken? Dat is ook zijn manier van spelen, heel veel risico. Hij moet leren dat daar meer uit te halen is. Hij heeft zich vandaag wel laten zien, een doelpunt gemaakt. Daar ben ik wel tevreden over. Over de keepers ga ik nog nadenken. Norbert Alblas deed het goed vandaag, maar Mattijs Branderhorst heeft het ook prima gedaan deze voorbereiding."