Janga bij NEC dankzij afgedankte bondscoach Bicentini

"Ja, hij heeft mij benaderd en verteld over het leven in Nijmegen. Hij had een goed verhaal. Hij heeft er ook aandeel in, net als Wilco van Schaik, Nick Kersten en de trainer. We hoorden gisteren opeens dat Guus Hiddink is aangesteld als bondscoach is geworden van Curaçao en dat Remko geen bondscoach meer is. We wisten daar niks van, van de ene op de andere dag lazen we dat. We vinden het allemaal jammer hoe dat is gegaan."

Janga is wel blij dat NEC hem heeft gehuurd van Astana in Kazachstan. "Ik had daar geen uitzicht meer op speeltijd, ondanks dat ik een tweejarig contract heb daar. NEC kwam met een mooi plan. Een mooie club, een mooi stadion en ze willen aanvallend voetbal spelen. Een mooie kans voor mij om me weer op de kaart te spelen."

"Ik heb voor het laatst in het seizoen 2015/2016 in Nederland gespeeld. Bij Dordrecht, toen heette het nog de Jupiler League. Persoonlijk had ik toen een goed jaar met veel goals. Daarom heb ik een mooie transfer kunnen maken naar het buitenland. Ik heb het laatste half jaar op huurbasis in Zwitserland gespeeld. Ik heb op 3 augustus daar nog mijn laatste wedstrijd gespeeld. Dus ik ben wel fit genoeg. Volgende week meteen tegen Cambuur, afgelopen jaar wegens de corona-onderbreking eerste. Een goed team, aanvallend en creatief. Maar we moeten dat doorbreken."