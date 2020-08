De Graafschap maakt opnieuw indruk, nu tegen eredivisieclub Heracles

Trainer Snoei begon, voor ongeveer duizend toeschouwers, met hetzelfde elftal als vorige week tegen Heerenveen. In dat duel kregen de Friezen met 5-1 klop en speelde De Graafschap een ijzersterke wedstrijd. Ook Heracles, eveneens een subtopper in de eredivisie, had het bijzonder lastig in Doetinchem met het vroege afjagen van het scherpe De Graafschap.

Verzorgd positiespel

Het eerste plaagstootje kwam van de thuisploeg met een schot van voormalig Heraclied Daryl van Mieghem. De Graafschap wilde de baas zijn in het eigen stadion en dat lukte opnieuw. Met Opoku en Dekker nog op de bank maakte de titelkandidaat in de eerste divisie wederom indruk met verzorgd positiespel. Heracles kreeg geen poot aan de grond en De Graafschap won bijna alle duels.

Foto: Omroep Gelderland

Rake strafschop

Na een klein kwartier kreeg de degelijke rechtsback Lelieveld, hij moet Owusu doen vergeten, een strafschop mee. Aanvoerder Seuntjens schoot het buitenkansje onberispelijk hoog tegen de touwen (1-0). De Graafschap bleef met aardige combinaties en een redelijk tempo de bovenliggende partij. Heracles, met oud-Superboer Pröpper centraal achterin, kwam nauwelijks in de buurt van de jarige keeper De Boer.

Zwabberbal

Het elftal van Snoei gaf geen kans weg in de eerste helft. Twee minuten na de goal van Seuntjens verzuimde Van Mieghem 2-0 te maken. Hij zette behendig twee tegenstanders opzij, maar kreeg de bal één op één niet langs Brouwer. Vervolgens was alleen Hamdaoui nog dichtbij een goal met een zwabberende vrije trap. De Graafschap maakte echter een fitte en scherpe indruk en had niets te vrezen van de Tukkers.

foto Omroep Gelderland

Dekker en Opoku

Na rust bleef De Graafschap, nog altijd met dezelfde spelers, het duel controleren. Voor beide doelen gebeurde weinig. Na een kwartier maakte Opoku, overgekomen van VVV Venlo, voor het eerst zijn opwachting. De aanvaller kreeg direct een plek achter Seuntjens. Ook Dekker kwam binnen de lijnen voor Van Mieghem waardoor Verkerk naar rechts verhuisde.

Degelijk centrum

Goed werk van controleur Lieftink bood Hamdaoui een kans om de score te verdubbelen, maar de uitblinker van vorige week mikte naast. Snoei bracht later ook nog Tutuarima die nog steeds open staat voor een vertrek, maar daarover nog geen nieuws kon melden. De linksback kwam voor Baas. Overigens stond De Graafschap achterin met het degelijke centrum Van de Pavert - Van Huizen uitstekend.

In het slot bracht Snoei nog Mystakidis en Konings nog. De laatste, overgekomen van Heracles, scoorde tegen Heerenveen twee maal maar moet voorlopig nog genoegen nemen met een rol als reserve. De voorsprong kwam ook na rust niet serieus in gevaar.

Uitgebalanceerd

Conclusie is daarom dat De Graafschap zich in het oefenduel nog nadrukkelijker kandidaat stelde (samen met SC Cambuur) voor de titel in de eerste divisie. De selectie is uitgebalanceerd, beschikt over veel ervaring en ook ruim voldoende individuele kwaliteiten. Maandag 31 augustus begint het echter pas echt voor de Achterhoekers met een thuiswedstrijd op De Vijverberg tegen FC Den Bosch.