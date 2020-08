Romano (14) traint voor EK bowlen: 'Veel strikes gooien en mentaal sterk blijven'

De zweetdruppeltjes staan op zijn voorhoofd, het is warm op deze zomerse dag in het Fletcher Hotel in Zutphen, zijn vaste trainingslocatie. Toch is Romano blij dat hij weer binnen mag trainen, want afgelopen voorjaar moest hij vanwege de coronacrisis oefenen in zijn achtertuin. "Nee, er zijn geen ruiten gesneuveld en het was fijn dat ik toch een beetje kon trainen. Maar hier op een echte baan is het stukken fijner natuurlijk", zegt hij met een gouden bowlingbal in zijn handen.

Gouden bal

Even later rolt dezelfde bal soepel over de baan en met een klein bochtje op de tien pins af: strike. Daarna volgen er nog een paar. En als ze bij de eerste beurt net niet allemaal omgaan, is het wel bij de tweede. Vorig jaar haalde Romano tijdens een wedstrijd zelfs twaalf strikes achter elkaar. Dat leverde hem de maximale score van 300 in een game op. "Dat was echt heel bijzonder, dat is daarna ook niet nog een keer gelukt."

Zes jaar geleden begon Romano met bowlen, samen met zijn vader en oudere broer. "Het is een mooi spel en je voert een echt een mentale strijd. Dat vind ik leuk aan bowlen." Inmiddels zijn Romano's klasgenoten en vrienden wel gewend aan zijn toch wel bijzondere sport: "Nu ik steeds beter word en misschien naar het EK mag, vinden ze dat wel leuk ja", lacht hij.

Bekijk onze reportage over Romano. De tekst gaat eronder verder.



Een droom

De familie Beekman bleek al snel fanatiek en talentvol. Vorig jaar zaten Romano en zijn broer Delano ook al in de jeugdselectie. Dit jaar bestaat de selectie uit zeven meisjes en zes jongens, Romano is er dus één van. Vader Arie is trots: "In december horen we of hij naar het EK mag in Tilburg. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dat is wel een droom die uitkomt, voor iedereen."

Het liefst wil Romano echt prof worden en later zijn geld verdienen met bowlen. "Maar dan moet ik naar Amerika, dus dat moeten we nog maar eens zien. Maar wat ik nu al heb bereikt had ik zes jaar geleden niet durven dromen. "