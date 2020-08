Deze jonge Gelderse politici zien een zetel in Den Haag wel zitten

"Meer jonge mensen bij de politiek betrekken en de belangen van de Gelderlanders behartigen". Dat wil de 29- jarige Ricardo Brouwer uit Beuningen bereiken als hij volgend jaar op de kieslijst staat van de PvdA en gekozen wordt.

Op dit moment zijn er in de Tweede Kamer dertien volksvertegenwoordigers actief die woonachtig zijn in Gelderland. Volgens Loes Ten Dolle zou "het eerlijker zijn als 25 volksvertegenwoordigers uit Gelderland komen". Volgens haar moet er een combinatie van stedelijk en platteland zijn in de Kamer. "Het is zeker belangrijk dat er mensen uit Gelderland in de Tweede Kamer zitten. Er moet een goede vertegenwoordiging zijn vanuit alle delen van het land".

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder



Weinig ervaring

Te jong vinden ze zichzelf zeker niet. Ten Dolle: "Waarom zou ik te jong zijn? Dat ik weinig ervaring heb, kan ook een voordeel zijn. Misschien durf ik wel meer." En ook Brouwer ziet het niet als belemmering. "Ik denk dat ik voor een jongere doelgroep echt een vertegenwoordiger kan zijn".

Maar als Ten Dolle wordt gekozen zal ze daar niet alleen voor jongeren zitten. "In eerste instantie zit ik er voor iedereen. Ik wil me bezighouden met verschillende portefeuilles en daarbij altijd kijken wat een plan of regel betekent voor de mensen in de dorpen en op het platteland".





Loes ten Dolle. Foto: Loes ten Dolle.

In de komende weken zullen alle papieren ingevuld moeten worden en staan er gesprekken met de kandidaatstellingscommissie te wachten. Daarna is het afwachten of en op welke plek ze op de kieslijst komen. Ten Dolle is vastberaden: "Het doel is om bij de top 30 van de partij te komen".