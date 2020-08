Appeltaartrecept van René Janssen is terecht, 39 jaar na dato

Een onwaarschijnlijke zoektocht van een dochter naar een verloren appeltaartrecept van haar dementerende vader uit Duiven, is wonder boven wonder gelukt. Vader René Janssen, die het recept rond 1981 als chef-kok op de radio voorlas bij de voorloper van Omroep Gelderland, raakte erg ontroerd bij het proeven van zijn eigen teruggevonden recept.

Dat meldt zijn dochter Ceciel zaterdag, die het recept al na 10 minuten terugvond na een oproep bij het programma Gelderland Helpt met Xandra Rakier op Radio Gelderland.

Herinneringen oproepen

René Janssen uit Duiven deelde als chef-kok vaak recepten op de radio. Inmiddels zit hij al enkele jaren in een verpleeghuis. Hij is erg achteruitgegaan en spreekt bijna niet meer. Dochter Ceciel wilde de taart voor hem maken om te zien of dat herinneringen bij hem oproept, maar kreeg de taart niet zoals die vroeger smaakte. "Het is de combinatie van appeltaartdeeg en cakedeeg die het 'm deed. Maar de precieze verhoudingen, die weet ik niet. De taart klopte gewoon en brengt herinneringen van vroeger terug", vertelde Ceciel in haar oproep.

Luister hier Ceciel in gesprek met Xandra over het slagen van de zoektocht naar haar vaders recept:

Tot haar spijt had ze het recept nooit opgeschreven, maar het onwaarschijnlijke gebeurde: na haar oproep bij Gelderland Helpt kreeg ze bijna meteen bericht van Gerinda, die het recept in haar bezit had. En wel op een handgeschreven briefje van haar schoonvader, die inmiddels is overleden. Ceciel: "Die heeft het in 1981 als luisteraar genoteerd, en er zelfs een stickertje bij geplakt van de appels die hij voor het recept heeft gebruikt."

'Pap, is dit de taart?'

Ceciel ging met de taart naar haar vader. "Hij was stil en wilde de taart eten zonder koffie erbij. En toen ik het fragment liet horen van de zoektocht moest hij heel erg huilen. Toen ik hem vroeg 'Pap is dit de taart?', zei hij 'Ja' en moest hij weer huilen."

Ceciel is heel blij dat ze de taart weer kan maken, vooral voor haar vader, en dat haar zoektocht zoveel bij hem losmaakt.

Recept

Voor iedereen die de taart ook een keer wil maken, het recept met dank aan Ceciel....

2 kilo appels (kaneel naar smaak toevoegen)

1 pak cake mix (500 gr)

1 pakje roomboter (250 gr)

2 zakjes vanillesuiker

180 gram witte basterdsuiker

2 eieren, van 1 ei het eigeel bewaren voor bovenop de taart (geeft zo'n mooi bruin kleurtje)

1 mespunt zout

Mix alle ingrediënten (zonder de appels en kaneel) en maak er een deegbal van. Leg die in de koelkast.

Schil de appels, voeg het kaneel toe en eventueel rozijnen (dat deed mijn vader niet)

Pak een grote bakvorm (28 cm of zo) en vet die in.

Leg op de bodem een gedeelte van het deeg en ook de randen maak je met het deeg. Op de bodem strooi je een beetje custardpoeder om het vocht van de appels op te vangen.

Doe dan de geschilde en in stukjes gesneden appels op de bodem en werk de taart af met een plak deeg of met een raster van deeg. Smeer dit bovenste deeg in met het eigeel en zet de taart in een voorverwarmde oven van 175 graden (boven en onderwarmte) bak 1 uur en draai vervolgens de temperatuur naar 160 graden, na een kwartier moet je de taart uit de oven halen.

Smakelijk eten.