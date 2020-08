Gelredag in Historische Tuinderij De Warmoes in Lent

In Lent bij Nijmegen ligt een bijzondere tuin. We telen hier groente en fruit zoals de warmoezeniers dat vroeger ook deden, met veel variatie in rassen en soorten. Al jaren organiseren we tijdens het Open Monumentenweekend de Oude Ambachtenmarkt. In de boomgaard worden oude ambachten zoals touw slaan, wol spinnen, manden vlechten en vilten gedemonstreerd. Daarnaast openen we onze expositie ‘kersenfeest’ met mooie historische foto’s, Lentse liedjes van vroeger, verhalen over de kersenpluk en het kersenfeest waarbij de stadse Nijmeegse kinderen met de pont overkwamen om kersen te eten in Lent. De Gelredag combineren we vandaag met de Oude Ambachtenmarkt en het kersenfeest.

Vanaf 10.00 uur neemt Peter van den Broeke vertelt over het belang van Lent in de ijzertijd (ca. 800 - 19 v. Chr.). Hij schrijft in Het Verhaal van Gelderland over deze periode. Peter neemt bezoekers mee naar het bijzondere dubbelgraf uit de ijzertijd dat bewaard wordt in een klein museum in de tuinderij. Twee prehistorische inwoners van Lent liggen in elkaar verstrengeld in een grote kist. Waarschijnlijk waren ze ongeveer dertig jaar toen ze overleden. Het gaat om een man en een vrouw. Waarom ze samen zijn begraven, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een liefdeskoppel dat op hetzelfde moment tijdens een epidemie is overleden. Een dergelijk dubbelgraf is uniek in Nederland. Peter van den Broeke neemt kleine groepjes mee naar de twee skeletten of hij vertelt buiten over het belang van Lent in de prehistorie waarna bezoekers het dubbelgraf zelf kunnen bewonderen. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat het dubbelgraf voor het publiek te zien is. Binnenkort verhuist de grote kist met de skeletten naar het archeologisch depot van de gemeente Nijmegen. Dat is ontoegankelijk voor publiek.

Na afloop of vooraf aan het bezoek aan het dubbelgraf kunnen bezoekers de Oude Ambachtenmarkt en het kersenfeest bezoeken. Waar komen radijsjes vandaan? Hoe diep groeien wortels? Al jaren komen er lagere scholen bij ons op de tuin een leuke buitenles volgen. Ook de papa’s en mama’s die meekomen steken nog wel eens iets op.

We laten de jongste generatie graag zien hoe de warmoezeniers teelden en hoe het is om zelf een plantje op te potten. Proeven en voelen hoort er natuurlijk ook bij.