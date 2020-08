Over en uit voor Remko Bicentini in Curaçao: 'Alsof je kind wordt afgepakt'

De voetbalbond van Curaçao schoof vrijdag Guus Hiddink naar voren als nieuwe bondscoach tot en met het WK van 2022 in Qatar. In huize Bicentini leidde die mededeling tot complete verbijstering. Sinds 2016 was Remko Bicentini coach van het nationale team en in zijn ogen zou hij het team naar het WK van 2022 in Qatar leiden.

De aanstelling van Hiddink komt voor de Wijchenaar als een donderslag bij heldere hemel. "Ik moest het via de media vernemen. Dat is het bizarste wat je kan meemaken. Ik snap de aanleiding ook niet, het team staat er fantastisch voor."

Kijk en luister hier naar Remko Bicentini. De tekst gaat eronder verder



Aansprekende resultaten

De resultaten waren inderdaad om over naar huis te schrijven. De ploeg van Curaçao won de Carribbean Cup en bereikte in de Gold Cup verrassend de kwartfinale, waar de Verenigde Staten met 1-0 te sterk was. In de selectie zitten onder meer oud-Vitessenaar Eloy Room en Rangelo Janga. Die laatste werd zaterdag officieel gepresenteerd als spits van NEC.

Geen telefoontje van Hiddink

Ruim twaalf jaar was Bicentini werkzaam voor de nationale ploeg. Volgens de trainer, die zelf in het tenue van NEC speelde, waren er de afgelopen maanden genoeg momenten om te horen over eventuele onvrede. "Maar ik heb totaal niks gehoord, ook geen telefoontje van Hiddink om te vragen wat er aan de hand is. Het is niet te bevatten."