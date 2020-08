Stormloop op gratis perenboompjes: 'Het was verbranden of weggeven'

"Er is een kweker in Nederland die 150.000 perenbomen heeft gekweekt", zegt Ziengs, terwijl ze intussen de lange rij belangstellenden in goede banen leidt. Door de coronacrisis komt die kweker er niet vanaf. "En ja dan was het of verbranden of gratis weggeven." Via een stichting worden de bomen nu weggegeven.

Kijk hier naar een reportage:

"Ik wilde er 55 hebben", zegt een man die zijn auto vol laadt. Al weet hij niet of hij alle bomen meekrijgt. "Het moet een afscheiding tussen twee erven worden in een weiland."

"Goed dat ze niet worden verbrand"

Maar er zijn ook mensen die de lange wachtrij trotseren voor één enkel perenboompje. "Ik vind het goed dat ze niet worden verbrand," zegt een man in de rij. "Een geweldige actie, echt win-win."

Ook in andere plaatsen werden perenbomen weggegeven, zoals in Terwolde. Hier in Twello zijn ze meteen in de grond gezet: