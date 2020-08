NEC huurt spits Rangelo Janga van Astana

Hij wordt gehuurd van Astana FC uit Kazachstan. De 28-jarige spits is international van Curaçao en krijgt in die hoedanigheid nu dus te maken met Guus Hiddink als bondscoach.

Janga kwam in Nederland uit voor Willem II, Excelsior en FC Dordrecht. In het buitenland speelde hij verder voor AS Trencin en AA Gent en dit jaar werd hij nog verhuurd aan het Zwitserse Lugano. Bij NEC moet hij in de spits concurreren met Ole Romeny en Etien Velikonja.

Directeur Wilco van Schaik is in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. "We zijn langere tijd in gesprek geweest met een aantal spitsen. Een aantal weken geleken raakten we in gesprek met Janga. Uit het contact dat we hebben gehad over zijn situatie bleek dat hij graag terug naar Nederland wilde. Ook zijn club wilde graag dat hij zich weer in de kijker zou spelen. Rangelo is een speler zoals we zochten: sterk aan de bal, een aanspeelpunt, kan goals maken en met een juiste werkethos. We verwachten dat hij de vacature die we hebben goed kan invullen."