Schietincident Arnhem was mogelijk moordpoging

De 31-jarige verdachte die is opgepakt na een schietincident in de Steenstraat in Arnhem, krijgt mogelijk de verdenking van poging tot moord op zich. De politie liet in eerste instantie weten dat hij daarvan wordt verdacht, na vragen daarover van Omroep Gelderland.

Even later liet de politiewoordvoerder weten dat ze te snel conclusies had getrokken en dat de man voorlopig wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Het Openbaar Ministerie zal in een later stadium, nadat er meer onderzoek is gedaan, definitief besluiten of de man wordt vervolgd voor poging tot moord.

Bij de schietpartij vrijdag vroeg in de avond, raakte een 28-jarige Arnhemmer gewond. Het slachtoffer heeft zichzelf gemeld in het ziekenhuis, waarna de politie hem heeft kunnen spreken.

De verdachte is vrijdag kort na het incident aangehouden op de Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat vlak bij Velperpoort.

Het incident vond mogelijk plaats bij of in een café in de Steenstraat, waar de politie uitvoerig onderzoek deed. Omstanders zouden daar twee schoten hebben gehoord. De Steenstraat en Ing. J.P. van Muijlwijkstraat werden afgesloten voor onderzoek en er werd een politiehelikopter ingezet.

De politie heeft inmiddels een aantal getuigen kunnen horen maar hoopt dat er nog meer getuigen zijn die iets kunnen vertellen en speurt verder naar de toedracht en de aanleiding voor de schietpartij.

