N319 tussen Ruurlo en Groenlo drie weken lang op slot

Zo wordt de brug over de Meibeek vervangen en worden diverse rotondes aan de Ruurlose en Groenlose kant gerenoveerd. Ook wordt de kruising met de Veldpapendijk aangepast. Daar verdwijnt een voorsorteervak en komt er een middengeleider voor in de plaats. De gehele weg en de parallelweg worden voorzien van een een nieuwe asfaltlaag.

Overlap van werkzaamheden

In dezelfde periode werkt de provincie aan een ander deel van de N319 tussen Zutphen en Ruurlo. Deze overlap is volgens de provincie noodzakelijk omdat in het najaar de onderhoudswerkzaamheden aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo starten.

De omleidingsroute tijdens de werkzaamheden loopt via de provinciale wegen. Vanaf Ruurlo via de N315 richting Neede en dan over de N18 naar Groenlo en andersom. Als het werk aan de N319 is gedaan, wijzigt de maximum snelheid op de parallelweg van 80 naar 60 kilometer per uur.

Aanvraag kapvergunning ingetrokken

De N319 tussen Ruurlo en Groenlo kenmerkt zich door een historische bomenlaan in de bermen van de hoofdrijbaan en de parallelweg. De laatste tientallen jaren raakte de bomenlaan in verval. Daarnaast zijn er een aantal ongelukken geweest waarbij weggebruikers, tegen een boom botsten, soms met een fatale afloop.

De aanvraag voor een kapvergunning leidde tot onbegrip en weerstand bij inwoners. Daarom is de aanvraag voor de kapvergunning in overleg met de gemeente Berkelland ingetrokken.

