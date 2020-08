Honderden boeren op overwinningsfeest Teuge

In de loop van de avond trokken veel boeren per trekker naar de Bottenhoekseweg in Teuge. De locatie van wat de boeren zelf hun "overwinningsfeest" noemen, was lang geheim gehouden. De politie hield de boeren wel in de gaten toen zij vanuit verschillende richtingen naar Teuge kwamen.

Tekst gaat verder onder de video.

Op het weiland staan enkele honderden trekkers die het logo van Farmers Defence Force zullen uitbeelden in het donker. Het wordt volgens boer Willeam Schoonhoven een complete avond met sprekers en eten. Eerder meldden de boeren dat er maximaal 250 deelnemers kwamen.

"We zijn er nog lang niet, maar we hopen dat de minister nu eerst met ons in gesprek gaat voordat ze opnieuw dingen wil aankondigen. Ik denk dat het de laatste keer is dat ze bakzeil kan halen", aldus Schoonhoven.

Zie ook: