Van corona herstelde Hilary Gong kijkt vooruit: "Vitesse heeft goed voor mij gezorgd"

Hilary Gong zat twee weken in quarantaine nadat de Nigeriaan positief testte op corona. Nu is de 21-jarige aanvaller terug in de selectie van Vitesse. "Met de hulp van God hoop ik op een goed seizoen."

Gong keerde twee weken geleden terug uit zijn geboorteland Nigeria waar hij zijn bruiloft vierde. Terug op Gelderse bodem bleek de voetballer besmet te zijn met het Covid 19 virus. Hij werd direct in isolatie geplaatst. "Twee weken lang zat ik alleen thuis. Ik had niet verwacht dat deze situatie zou ontstaan", vertelt Gong vrijdag na de training.

Eten en controles

"Ik heb het moeten accepteren en ben twee weken in quarantaine gegaan. Het gebeurt overal in de hele wereld. Nu is alles goed." Gong kon twee weken lang geen kant op. "De club was er steeds voor mij en bracht me elke dag eten. Steeds werd ik gecontroleerd en hebben ze voor mij gezorgd. Dat waardeer ik zeer."

Knieblessure

Gong kijkt weer vooruit. Vitesse heeft nog weinig plezier beleefd aan de altijd vrolijke Afrikaan. De snelle aanvaller werd in 2018 overgenomen van AS Trencin in Slowakije en tekende destijds voor vier jaar bij de Arnhemse club. Door een chronische knieblessure bleef Gong echter vooral aan de kant en speelde hij nauwelijks wedstrijden.

Hij heeft nog een lange weg te gaan om weer wedstrijdfit te worden. Maar Gong zegt zich eindelijk weer goed te voelen en dat is al een hele vooruitgang. "Ik maak stapjes en zit weer bij de groep. Het voelt steeds beter en ik heb nergens nog klachten. Met de hulp van God hoop ik eindelijk op een mooi seizoen waarin ik zal spelen. Het voelt heel fijn weer bij de groep te zijn."