Vitesse geen voorstander van grote selectie: "Iedereen moet goed gevoel hebben"

Na een korte warming-up liet Letsch zijn spelers op Papendal direct een groot partijspel doen. Daarin stond Richedly Bazoer net als in het oefenduel met PSV achterin. De Utrechter heeft in de opbouw een centrale rol en werd op de training geflankeerd door Danilho Doekhi (rechts) en Jacob Rasmussen (links). "Bazoer bevalt me zeer achterin", meldde Letsch, al zal de trainer zijn systeem vaak laten afhangen van hoe de tegenstander speelt. De kans is vrij groot dat Vitesse zaterdag tegen ADO Den Haag wederom met drie verdedigers verschijnt, met Bazoer dus weer in het midden.

'Full backs'

Letsch spreekt over een klassiek 3-5-2 systeem en wil niets weten van een formatie met vijf verdedigers. Hij ziet de backs, Eli Dasa en Maximilian Wittek, namelijk als 'wingers of full backs" die de hele flank bestrijken en daarom meer middenvelder zijn dan verdediger. "Soms zal het er ook uitzien als vijf verdedigers, maar dan worden we echt teruggedrongen. Normaal gesproken zetten we hoog druk en staan onze backs soms op dezelfde hoogte als de aanvallers."

Luister en kijk hier naar Thomas Letsch. De tekst gaat eronder verder.



Balvaste Broja

Vitesse wil dit seizoen aanvallen en afjagen. Voorin was nog behoefte aan versterking. Die denkt de Arnhemse club gevonden te hebben met Armando Broja van Chelsea. De 18-jarige centrumspits moet fungeren als aanspeelpunt en zorgen voor goals. "We hebben nu een mooie mix, want Darfalou en Broja kunnen allebei een bal bij zich houden. Spelers als Buitink, Openda en Beerens zijn andere types. Broja heeft veel potentie, maar ook tijd nodig om op niveau te komen. Ik ben er echter van overtuigd dat hij veel zal gaan spelen."

Geen grote selectie

Met de komst van Broja lijkt Vitesse voorlopig klaar op de transfermarkt. Toch liet Johannes Spors vrijdag nog ruimte op de vraag of er nog meer nieuwe spelers komen. "Ik kan wel zeggen dat ik geen voorstander ben van grote selecties", meldde de technisch directeur. "Iedereen moet namelijk een kans hebben en het gevoel hebben dat hij kan spelen. Vijf invallers is dan goed. Anders krijg je alleen maar frustraties."

"En mochten we straks toch in de problemen komen door blessures, is er in januari opnieuw een mogelijkheid om je te versterken. We hebben nu de belangrijke posities in het elftal goed bezet. Daar gaat het om. Misschien gaan we nog iets doen op korte termijn, maar we zijn zeker tevreden met deze groep", aldus Spors.

Tegen ADO Den Haag zal Letsch zaterdag opnieuw weinig wisselen. "We zijn nu op een punt dat spelers 90 minuten moeten spelen. We gaan met een kleine groep naar Den Haag. Een doel is ook dat we in fitheid nog naar een hoger niveau gaan."