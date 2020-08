Studente journalistiek wil geen televisie, maar theater maken

Het idee om journalistiek en theater met elkaar te combineren, kreeg Wendt een jaar geleden. "Ik ben op zoek gegaan naar nieuwe vormen van journalistiek", legt ze uit. "Omdat ik denk dat er veel meer manieren zijn om een verhaal te vertellen. Daarbij ben ik geïnspireerd door een andere journalistiekstudent, die een theatervoorstelling maakte." Ze benaderde Cultura in Ede, en kreeg gelijk een enthousiaste reactie.

Interviews omzetten naar theater

Gelukkig voor Wendt hoeft ze het niet alleen te doen. Boaz Boele is de regisseur van het geheel. "Nathalie levert de verhalen aan. Ze heeft verschillende ouderen geïnterviewd, en ik probeer die verhalen om te zetten in theater."

De interviews zijn het journalistieke aspect van de productie. "Die kun je als journalist natuurlijk mooi uitwerken", gaat Boele verder. "Maar in het theater draait het om emotie. Wij zijn op zoek naar het gevoel, en naar de herkenning."

Op de tribune zitten tijdens de repetitie dan ook mensen die eerder door Nathalie geïnterviewd zijn. Tussen de scènes door bevestigen ze dat ze zich herkennen in de verhalen die geschetst worden. "Zoals die dochter eigenlijk helemaal geen interesse heeft in haar moeder, dat ken ik wel", zegt een vrouw. Een ander herkent zich juist in de dochter, wiens moeder steeds maar aan haar hoofd zeurt.

"Dat is het mooie van dit proces", vindt Wendt. "Je ziet dat mensen zich herkennen in hun eigen verhaal, maar ook in dat van anderen. Er komen best wat emoties los, merk ik. Dat is wat ik als journalist wil bereiken, als ik een verhaal maak."

Leren van elkaar

In de voorstelling spelen vijf jongere acteurs samen met vijf wat oudere acteurs. "We leren heel veel van die ouderen", zegt Bauke. "Maar niet alleen als het gaat om acteren: ook over bijvoorbeeld eenzaamheid. Daar hebben we ook gesprekken met elkaar over."

Boele ziet tijdens die gesprekken dat veel vooroordelen ontkracht worden. "Het bleek bijvoorbeeld dat binnen deze groep meer jongeren zich eenzaam hadden gevoeld tijdens corona, dan ouderen. Dat zou je van tevoren helemaal niet verwachten."

Met de voorstelling willen Wendt en Boele die vooroordelen dan ook laten zien, en af en toe ontkrachten. "Daarvoor moet ik soms keuzes maken die een journalist niet zou maken", geeft Boele toe. "Ik kies er voor om een deel van het verhaal te vertellen, en een ander deel weg te laten."

Geen fake news

Hij en Wendt vinden dat geen 'fake news'. "Enigszins overdreven gezegd brengen journalisten de feiten en theatermakers de emotie", zegt Boele. "Deze verhalen draaien vooral om het gevoel: hoe voelt het om eenzaam te zijn, of om steeds maar weggezet te worden als oud en versleten?" Wendt vult hem daarbij aan: "Eenzaamheid is juist zo'n ongrijpbaar thema. Ik denk dat dit dan ook een unieke vorm is om een verhaal goed over te brengen als journalist."

Wendt hoopt de combinatie in de toekomst vaker te kunnen gebruiken. "Als je kijkt naar De Balie in Amsterdam, dan wordt er al meer nagedacht over theater en journalistiek. Ik denk dat wij als journalisten hier de waarde steeds meer van gaan inzien."