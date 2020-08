Boeren vieren overwinningsfeest na afblazen veevoermaatregel

Donderdag maakte landbouwminister Carola Schouten bekend dat de veevoermaatregel van tafel ging. "Schouten heeft een nederlaag geleden. Ze heeft iets aangekondigd wat ze niet heeft kunnen waarmaken", zegt boer Willeam Schoonhoven van Farmers Defence Force.

"We zijn er nog lang niet, maar we hopen dat de minister nu eerst met ons in gesprek gaat voordat ze opnieuw dingen wil aankondigen. Ik denk dat het de laatste keer is dat ze bakzeil kan halen", aldus Schoonhoven.

Complete avond met sprekers

Het wordt volgens de boer een complete avond met sprekers en eten. Ook gaan de boeren met de trekkers een symbool maken. Hoe dat er precies gaat uitzien is nog niet bekend.

Er is ruimte voor maximaal 250 mensen. "In principe zitten we vol. Wij zijn gestopt met de aanmeldingen", gaat Schoonhoven verder. "Er kunnen namelijk maar 250 mensen komen in verband met de coronamaatregelen. We houden ons daar ook streng aan."