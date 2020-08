Waarschuwingsborden tegen vervuiling in Doetinchem, gemeente wil in gesprek

In een bos naast het terrein met lekkende vaten van Rutgers Milieu in Doetinchem staan sinds vrijdag borden met waarschuwingen. Bodemonderzoek toont aan dat de grond in het bos zwaar verontreinigd is, zegt terreinverhuurder Reinoud Arts.

Arts plaatste zelf de borden in het bos naast zijn terrein. “Ik heb zelf een grootschalig bodemonderzoek laten doen en het bos blijkt zwaar vervuild te zijn.” Het bos achter het terrein waar de vaten staan opgeslagen, is eigendom van de gemeente.



“Ik vind het mijn maatschappelijke verplichting dat ik iets doe", zegt Arts. "Ik snap dat de overheid niet op dit eigen initiatief zit te wachten, maar ze moeten zelf in actie komen.” Arts stuurde het resultaat van bodemonderzoek woensdag naar het waterschap en de gemeente, maar kreeg daarop nog geen reactie.

Doetinchem wil met eigenaar in gesprek

De gemeente zegt de zorgen van Arts te begrijpen. "Desondanks is het niet de bedoeling om zonder toestemming borden te plaatsen in de openbare ruimte", zegt een woordvoerder. De gemeente wil op korte termijn met Arts in gesprek over de borden en doet zelf nog onderzoek naar de vervuiling.

'Gemeente is laconiek'

Op het terrein naast het bos staan 1300 vaten met giftig blusschuim, waarin de giftige stof PFOS is verwerkt. “Afgelopen dinsdag heb ik nog twee lekkages gemeld bij de Omgevingsdienst Achterhoek”, zegt Arts. “Die zijn komen kijken, hebben foto’s gemaakt en dat was het dan. Ze reageren zo laconiek.”

De gemeente is verantwoordelijk voor het opruimen van de rommel nadat Rutgers Milieu in mei failliet ging. Doetinchem heeft het failliete bedrijf wel een dwangsom opgelegd. Daarover is dinsdag een hoorzitting bij de bezwarencommissie van de gemeente.

