Antisemitische mail naar politiek Doetinchem

“Gadverdamme”, zo schetst Kamps haar eerste reactie op de 44 pagina’s tellende antisemitische e-mail. “Er staat onder meer in dat de Joden niet de slachtoffers, maar de daders waren van de Holocaust. De hakenkruizen vliegen je in de mail om de oren.” Meerdere raadsleden ontvingen de brief, waaronder haar GroenLinks-collega’s Marcella Heerenveen en Anne Marie Kamphuis. “Het is niet zo dat ik de mail heb gekregen omdat ik Joodse voorouders heb”, geeft Kamps aan. “Maar het geeft wel een extra gevoeligheid.”



Ook collegeleden ontvingen de mail, waaronder burgemeester Mark Boumans. De gemeente heeft de politie geïnformeerd over de situatie. “Zij gaan nu onderzoeken of het bericht breder is verspreid of dat het echt op Doetinchem gericht is”, laat een woordvoerder weten. “Afhankelijk daarvan concluderen we of het zin heeft om aangifte te doen.” Kamps heeft wel online aangifte gedaan: “Ik hoop dat ze degene die de mails heeft verstuurd kunnen achterhalen”, besluit de fractievoorzitter.