Komen Suzan & Freek weer in de Achterhoek wonen?

Zangduo Suzan & Freek bezingt samen met rapper Snelle de Achterhoek. In het nummer 'De Overkant', dat vrijdag uitkwam, komt de heimwee naar hun geboortegrond naar voren. Radiopresentator Eric van den Berg van Omroep Gelderland vroeg aan Freek: "Komen jullie ooit weer terug in de Achterhoek wonen?"

Freek Rikkerink is opgegroeid in Harreveld. Samen met Suzan Stortelder (opgegroeid in Zieuwent) vormt hij het duo Suzan & Freek.

Rapper Snelle, opgegroeid in Gorssel, leren zij kennen bij de serie optredens bij Vrienden van Amstel. "Wat ons bindt is dat we alle drie uit het oosten komen", vertelt Freek op Radio Gelderland.

Heimwee naar de Achterhoek

"Bij Vrienden van Amstel zijn vaak ook familie en vrienden te gast. Dan vraag je, waar kom je vandaan? Ken je die toevallig? Zo ontdekten we dat we veel gemeenschappelijke dingen hebben. En zo ontstond het idee om samen een liedje te maken."

De artiesten zijn het er al snel over eens dat het gevoel van heimwee naar de geboortegrond, moet weerklinken in het nummer.

Dit is een fragment uit het nummer De Overkant:

't Is stil hier aan de overkant

Maar ik kom hier vandaan

Waar je fiets gewoon nog open langs de weg kan blijven staan

En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden

Maar vertel in m'n gedachten dat ik hier had moeten blijven

Want ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me

En het is waar wat ze zeiden

't Is stil hier aan de overkant

'Terug naar de Achterhoek? Het kriebelt wel...'

Overweegt het zangduo Freek & Suzan om binnenkort terug te keren naar de Achterhoek?

"Het kriebelt bij ons wel", vertelt Freek die nu met Suzan in Weesp woont. "Het enige is dat ons werk door heel Nederland is en ook in België. Dan is het best ver rijden als je in de Achterhoek woont. Je verliest dan veel tijd. In Weesp genieten we van het dorpse, maar ook van de nabijheid van Amsterdam."

Toch heeft het duo nog steeds een sterke band met haar roots. "Mijn ouders wonen in de buurt van Lichtenvoorde en daar komen we vaak. Het voelt alsof we met één been in Lichtenvoorde wonen en met één been in Weesp.

Luister het hele gesprek met Freek van Suzan & Freek via Soundcloud hieronder:

