Zeldzaamheid: Kirsten is assistent-trainer bij een mannenteam

Het komt nog niet veel voor: vrouwelijke trainers of assistent-trainers bij heren-voetbalteams. In Doornspijk is dat sinds dit seizoen toch het geval: Kirsten Bakker neemt als assistent-trainer op de bank van DSV'61 plaats. Daarmee is de derde vrouwelijke assistent-trainer van Nederland.

Zelf vindt Kirsten Bakker het niet heel bijzonder. "Ik heb de afgelopen jaren ook al het onder-19 team van de club getraind, dus ik liep al tussen de mannen rond", haalt ze haar schouders op. Bakker, die zelf een mooie voetbalcarrière achter de rug heeft, vond het dan ook niet gek dat de club haar vroeg om assistent-trainer te worden. "Ik wil me graag verder ontwikkelen als trainer, dan is het nodig dat je naast een ervaren trainer komt te zitten."

'Voor mij voor het eerst'

Die ervaren trainer is Wim Kroes. "Voor mij is dit ook voor het eerst, natuurlijk", zegt hij. "Maar ik weet dat ze best wat ervaring heeft, dus ik heb volmondig 'ja' gezegd. Ik merk dat Kirsten erg leergierig is. Tijdens de trainingen stuurt ze de groep goed aan, en de groep reageert goed op haar."

Volgens Kroes heeft niemand er een probleem mee dat er een vrouw voor de groep staat. "En dat zou ook niet mogen. Zij is hier om de groep beter te maken en om zelf meer te leren over het trainersvak. Stel dat iemand er toch moeite mee zou hebben, dan steun ik haar volledig."

Oplossingen voor problemen

Natuurlijk zijn er wel wat moeilijkheden. "Ze kan niet in de kleedkamer zijn als iedereen zich omkleedt", legt Kroes uit. "Normaal gesproken zou ik in de hoek van de kleedkamer nog snel wat kunnen overleggen. Nu doen we dat gewoon buiten, dus daar zijn prima oplossingen voor te verzinnen."

Amper vrouwen in mannenbolwerk

Navraag bij de KNVB leert dat de situatie bij DSV'61 behoorlijk uniek is. Volgens de officiële cijfers zijn er in heel Nederland op dit moment drie vrouwelijke assistent-trainers bij eerste elftallen in het herenvoetbal. In Gelderland is Bakker de enige. "Al moet ik wel zeggen dat assistent-trainers zich niet hoeven te registreren, dus het kan zijn dat er nog wat meer zijn", benadrukt woordvoerder Bram Groot.

De KNVB hoopt dat er de komende jaren meer vrouwelijke trainers en assistent-trainers zullen opstaan. "Daar zetten wij ook vol op in", vertelt Groot. "We hopen dat iedereen na zijn of haar eigen carrière actief betrokken kan blijven bij de club. Of dat nou als kantinemedewerker, trainer of materiaalverzorger is." Extra vrouwelijke trainers zouden volgens hem ook goed zijn voor het vrouwenvoetbal. "Meer vrouwelijke rolmodellen zijn natuurlijk altijd welkom."

Bakker is in elk geval van plan haar trainerscarrière door te ontwikkelen. "Ik heb zeker de ambitie om uiteindelijk hoofdtrainer te worden", zegt ze. "Maar daarvoor moet ik eerst veel ervaring opdoen. Dat kan hier prachtig, naast Wim. En wie weet, waar ik dan in de toekomst nog terecht kom."