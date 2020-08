Crowdfunding voor zonnebloemen in akkers Bronckhorst en Lochem

"In Lochem staat de teller op 114 meter en in Bronckhorst op 57 meter", zegt Wilfried Berendsen van ’t Onderholt. De agrarische natuurvereniging, die achter het idee van de zonnebloemlinten zit, plaatste op verschillende plekken in de gemeenten borden met de oproep geld te doneren voor de zonnebloemlinten.



“Het eerste jaar heeft de gemeente het project nog gesubsidieerd, maar nu moeten we het zelf doen", zegt Berendsen. "We hopen dat we de komende maanden meer donaties ontvangen, zodat het aantal zonnebloemmeters wordt uitgebreid.”

Bekijk de reportage hieronder. De tekst gaat vervolgens verder



Landschap kleurrijker maken

Agrariër Alfons Kleve heeft dit jaar vier rijen met zonnebloemen aangeplant langs zijn maïsland tussen Doetinchem en Hengelo. Op deze manier wil hij het landschap kleurrijker maken. “Ik krijg een kleine vergoeding vanuit het project, zodat mijn kosten betaald worden", vertelt Kleve, die veel positieve reacties krijgt.



“Sommigen plukken de zonnebloemen ook om ze thuis op een vaas te zetten, maar dat vind ik alleen maar positief. Die paar zonnebloemen meer of minder merk je niet. Als de mensen er gelukkig mee zijn, dan is het doel toch bereikt.”

Experimenteren met andere soorten

Uit eerder onderzoek bleek dat de biodiversiteit langs de maisakkers toeneemt met de toevoeging van zonnebloemen. Sinds dit jaar wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten planten. “Een deel van de randen is aangeplant met een mengsel van zonnebloemen en andere soorten”, zegt Berendsen. “Op deze manier hopen we nog meer insecten aan te trekken.”



Kleve hakselt straks de zonnebloemen tegelijk mee met het mais, voor gebruik in veevoer. De agrariër hoopt dat de crowdfunding slaagt: “De positieve reacties die ik er op krijg, geven mij dermate veel plezier om het volgend jaar weer te doen."