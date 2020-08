Auto rijdt achteruit sloot in, bestuurder spoorloos

Het verhaal is daarmee nog niet vreemd genoeg. Uit de positie van de auto werd duidelijk dat deze in z’n achteruit had gestaan. Verder ontbreekt van een bestuurder elk spoor. De politie trof in of bij de auto niemand aan, en de opgetrommelde ambulance en traumahelikopter keerden dus onverrichter zaken om.

Het is nog volstrekt onduidelijk wat er precies is gebeurd, en waarom de auto achteruit over een veld reed. Zat er tijdens dat ritje nog een bestuurder in de auto, of is die er bijvoorbeeld al eerder uitgesprongen? De politie doet nog onderzoek.

Foto: John Beckmann / RN7. Foto: RN7

