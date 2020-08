Kroonkurken gezocht voor de strijd tegen Alzheimer

Wij zamelen voor ziekte Alzheimer kroondoppen of kroonkurken in (de metalen doppen op bijv. bierflesjes). Misschien dat er nog mensen zijn die ons kunnen helpen om zoveel mogelijk te sparen.

Als we een aanhanger vol hebben (met zo'n 350 tot 400 kilo) brengen we de doppen weg. Het geld wat we daarvoor krijgen maken we over naar Alzheimer Nederland.

In de omgeving Eerbeek/Apeldoorn willen we de doppen wel ophalen. U mag het ook naar ons huis brengen: Doornbosch Hofstede 105 in Eerbeek.