Herdenking coronaslachtoffers Heerde afgelast vanwege coronaregels

De herdenkingsbijeenkomst voor coronaslachtoffers uit Heerde, die op zaterdag 29 augustus gehouden zou worden, is afgelast. Uitvaartorganisatie Memento Mori heeft die beslissing genomen naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet, eerder deze week. "Nu een grote bijeenkomst organiseren is echt niet verstandig."

Het was de bedoeling dat inwoners van Heerde op zaterdag 29 augustus in het uitvaartcentrum van Memento Mori hun overleden geliefden zouden herdenken. Vanwege de coronamaatregelen waren twee momenten geselecteerd: één in de ochtend en één in de middag. Zo zouden per dagdeel zo'n vijftig mensen met elkaar herdenken, begeleid door live muziek en sprekers, en met foto's van de overledenen.

Zie ook: Zes uitvaarten in één week in Heerde

Geen risico lopen

In de persconferentie eerder deze week riep minister-president Mark Rutte op om vooral voorzichtig te blijven. "Daar zijn wij het natuurlijk mee eens", zegt uitvaartverzorgster Astrid Strijbos. "Dus hebben we met elkaar overlegd en hebben we besloten om de herdenkingsbijeenkomst nu niet te houden. We willen geen risico's lopen."

Heerde werd in de eerste maanden van corona hard geraakt. Tientallen inwoners overleden aan het virus, nog veel meer mensen werden ziek. "Daarom willen we ook zo graag zo'n herdenkingsbijeenkomst organiseren", legt Strijbos uit. "We moeten hier als gemeenschap samen nog bij stilstaan."

Later alsnog herdenken

Inmiddels is iedereen die zich al had aangemeld, op de hoogte gebracht van het afgelasten van de bijeenkomst. "Maar dat hij nu niet doorgaat, betekent niet dat we helemaal niet gaan herdenken", benadrukt Strijbos. "Hopelijk kunnen we later dit jaar alsnog deze bijeenkomst door laten gaan."

Kijk hieronder naar de documentaire In Het Hart Geraakt over hoe corona toesloeg in Heerde: