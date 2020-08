Zorgen bij Gelderse ziekenhuizen: minder zicht op kankerpatiënten

Al bij het begin van de coronacrisis was er veel zorg over patiënten die massaal de ziekenhuizen en de huisarts leken te mijden. Nu weten meer mensen de weg naar de zorg te vinden. Toch zitten wachtkamers nog steeds minder vol dan voorheen.

Dat merkt ook oncoloog Koen Reijnders van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij hoort van patiënten dat ze het eng vonden om te komen. "Sommigen durfden niet uit angst om zelf besmet te raken, maar mensen waren ook bang om de huisarts te overbelasten."

Luister en kijk hier naar oncoloog Koen Reijnders. De tekst gaat eronder verder.

Over tien jaar dip in kankeroverleving

Bovendien werden veel bevolkingsonderzoeken stopgezet. En die onderzoeken worden niet ingehaald, maar gewoon opgeschoven. 'Dat zijn patiënten die we nu nog niet kennen, maar die we dus later in het ziekteproces pas zien', zegt Reijnders.

Dat resulteert in een stuk minder kankerpatiënten ten opzichte van vorig jaar. 'Andere jaren vonden we er tussen de zevenduizend en negenduizend per maand. En nu daalt dat aantal tot zesduizend', aldus Reijnders. Volgens de oncoloog heeft dat in sommige gevallen ernstige gevolgen. 'Hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat wij het niet goed kunnen behandelen. Er zal een groep mensen zijn die door uitstel te laat komt.'

Om hoeveel gevallen dat gaat valt nu nog niet te zeggen. 'Maar je weet zeker dat we over tien jaar een dip zit in de kankeroverleving. En dan pas kunnen we zeggen: dat moet aan de coronatijd liggen.'

Een tweede coronagolf is, vooral ook onder oncologen, een grote zorg. 'Het verstoort hoe dan ook de normale bedrijfsvoering hier. En de boodschap aan patiënten is ook heel dubbel. Want aan de ene kant klinkt de oproep om niet naar de huisarts te gaan als je geen duidelijke klachten hebt en staan er in de huisartsenpraktijk allemaal bordjes: 'afstand houden'. Dat schrikt mensen af. Aan de andere kant willen wij als oncologen dat mensen wél naar die huisarts gaan. Want wij kunnen hen nog steeds behandelen, ook bij vage klachten.'

Urgente zorg ging door

De meeste urgente zorg en oncologische zorg gaat tijdens de coronacrisis in alle Gelderse ziekenhuizen gewoon door. Waar mogelijk wordt contact met patiënten onderhouden via beeldbellen.

Reijnders roept mensen met klachten daarom op om zich gewoon bij de huisarts te melden en niet bang te zijn voor het virus. 'Corona is verschrikkelijk. Maar kanker is veel erger. In 98 procent van de coronagevallen verloopt het erg mild. Dus kom naar de huisarts bij klachten.'

Zijn uw gezondheidsklachten verergert omdat u door de coronacrisis niet naar de dokter ging? Of doordat u niet terecht kon bij uw zorgverlener? Dan komen wij graag met u in contact. Mail ons op omroep@gld.nl of stuur een bericht naar 06-22054352.