Broers in Zevenaar geëerd met postume onderscheiding

In de patio van het gemeentehuis van Zevenaar waar de onderscheidingen worden uitgereikt, staan twee grote banners met daarop foto's van de broers: twee jonge mannen nog.

Uitgebreid onderzoek

Tonny Donk was matroos bij de Koninklijke Marine en was betrokken bij de verdediging van het olie-eiland Tarakan, gelegen voor de kust van Borneo. In eerste instantie wist hij te ontsnappen aan de Japanse bezetters, maar uiteindelijk werd hij samen met de rest van zijn groep opgepakt en ter plekke geëxecuteerd.

Zijn oudere broer Annes Donk, luitenant bij de Koninklijke Marine en reserve officier-vlieger bij het 18de bommenwerpersquadron, maakte deel uit van verkennings- en aanvalsvluchten boven de Indonesische eilanden. Tijdens zijn werk als luchtschutter werd hij in september 1944 neergeschoten.

De mannen zijn postuum onderscheiden dankzij de inspanningen van KNIL-researcher Marco Huysdens die uitgebreid archiefonderzoek heeft gedaan. Hij heeft ook het verzoek tot erkenning ingediend bij het Ministerie van Defensie.

Stukje bewijs en erkenning

In bijzijn van een aantal familieleden en andere genodigden werden de onderscheidingen uitgereikt aan schoonzus Victorine Donk-Rudolph uit Zevenaar. Ze is onder de indruk: "Geweldig, beter kan het niet." Ze heeft de twee broers van haar man nooit gekend. Maar ze hebben altijd een rol gespeeld in het leven van haar en haar man, die al vijftien jaar geleden is overleden.

Zelf hebben ze de onderdrukking van de Japanners ook ervaren. "Mensen kunnen niet voorstellen wat wij allemaal meegemaakt hebben. Nu is daar gelukkig meer aandacht voor, maar toen we in 1953 in Nederland kwamen zeiden ze 'maar jullie hadden daar toch de zon? Dan zal het wel niet zo erg geweest zijn.' In Nederland was de hongerwinter."

De onderscheidingen geven een stukje erkenning voor wat er is gebeurd. "Het is een stukje bewijs", aldus Victorine Donk-Rudolph.