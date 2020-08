'Groene Koppen': Gelderlanders die bezig zijn met de wereld van morgen

De wereld, en dus ook Gelderland, gaat de komende jaren flink veranderen. We moeten anders leren omgaan met onze energiebronnen en onze natuur. We hebben een circulaire economie nodig waarbij we minder weggooien en dingen opnieuw gaan gebruiken. Dat is beter voor het milieu, het klimaat en voor onszelf.

In het nieuwe programma Groene Koppen van Omroep Gelderland, gaat Harm Edens op zoek naar de groene pioniers in onze regio. Zestien weken lang rijdt Harm in zijn elektrische auto door de provincie, in een zoektocht naar mensen die aan de slag zijn gegaan om hun omgeving beter en duurzamer te maken.

Bevlogen verhalen

Zo komt hij onder andere terecht bij Nico Wissing, in het Acherhoekse Megchelen. Nico wordt ook wel de 'Groene Visionair' genoemd. Hij brengt natuur en mensen letterlijk dichter bij elkaar door parken en groene daken te bouwen in steden en woonwijken. En in Randwijk zoekt Harm Paula van Lingen op. Zij maakte van een stuk landbouwgrond waar niets meer wilde groeien, een tuin van 5000 m2 waar ze nu volop groenten en fruit kweekt.

Groene Koppen is een serie vol bevlogen verhalen over de wereld van morgen. Verhalen die inspireren om ook in actie te komen. Want veranderen doen we samen.

Het nieuwe tv-programma Groene Koppen is vanaf 2 september iedere woensdag om 17.30 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Wil je een aflevering online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.