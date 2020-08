Dit is de ode van Suzan & Freek en Snelle aan de Achterhoek

Het nummer gaat over het gevoel van thuiskomen en de positiviteit en gezelligheid in de streek. De bijbehorende videoclip is uiteraard ook opgenomen in de Achterhoek. Aan de hand van jeugdfoto's gaan de drie artiesten samen terug naar plekken waar ze zijn opgegroeid, zoals naar de Sint Jozefschool in Zieuwent. Ook is een deel van de clip gefilmd in een winkel in Zelhem.

Kijk en luister hier naar de ongetwijfeld nieuwe hit van de Achterhoekers.

Eerste samenwerking voor Suzan & Freek

Voor Suzan & Freek is een muzikale samenwerking als deze nieuw. "Voor het eerst dat we een nummer mét iemand uitbrengen, super veel zin in!" schrijven ze op Instagram. "Dat we het backstage en op het podium goed met elkaar konden vinden, wisten we al, maar ook in de studio klikte het meteen.''

Suzan en Freek komen uit Harreveld en Zieuwent, Snelle is opgegroeid in Gorssel. Ze scoorden los van elkaar hits als 'Als het avond is' en 'Reünie'.