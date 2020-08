Mondkapje verplicht in stadion van De Graafschap: 'Dit is monnikenwerk'

De Graafschap heeft bepaald dat toeschouwers in stadion De Vijverberg een mondkapje moeten dragen als ze in beweging komen. De enige uitzondering is als mensen op hun stoel zitten, dan mag het kapje af. Ook moeten bezoekers hun wedstrijden kiezen.

Om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen, moet bij iedere verplaatsing op De Vijverberg het mondkapje weer worden opgezet, zo laat de Doetinchemse voetbalclub in een uitgebreid reglement weten.

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp noemt de maatregelen tegenover Omroep Gelderland heel vervelend, maar wel noodzakelijk om in de toekomst erger te voorkomen. "Wij kunnen hier niet voor weglopen en doen er alles aan. Tegelijkertijd doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen redden wij dit ook niet."

Maximaal benutten

Ostendorp geeft aan dat de club voor een enorme uitdaging staat: "Dit is echt monnikenwerk waarbij je bijna handmatig te werk moet gaan. We willen de gezondheid waarborgen, maar natuurlijk ook ons stadion zo maximaal mogelijk vullen. Hoeveel mensen kun je dus kwijt op anderhalve meter?"

"Die afstand wordt natuurlijk doorbroken als ze in beweging komen en dus hebben we gezegd dan is een mondkapje verplicht. We hebben dat ook afgestemd met de autoriteiten. Het kapje geldt ook als mensen het stadion op komen rijden en daar hun ticket laten zien. Daarnaast laten we de mensen per vak gefaseerd uitstromen."

Tot nu toe werden de oefenduels in Doetinchem maar mondjesmaat bezocht, maar over tien dagen begint de competitie al met een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. "Mensen waren wat terughoudend en zeggen ook nu als er maatregelen zijn, komen wij niet. Het wordt er allemaal niet leuker op. We kunnen nu ongeveer 30 procent van de capaciteit benutten, dat komt neer op zo'n 3500 toeschouwers", rekent Ostendorp voor.

Andere beleving

De meest fanatieke aanhang, waaronder de Brigata Tifosi, heeft alvast aangekondigd bij De Graafschap dat ze niet naar wedstrijden zullen komen. Normaal gesproken zit de zogeheten Spinnenkop helemaal vol op De Vijverberg. "Het is geen verwijt naar ons, maar zij hebben een andere beleving van voetbal dan zoals het nu moet worden geregeld. Op die tribune komt nu ook een aantal zitplaatsen. Ik begrijp de supporters ook."

Een tweede, misschien nog wel pijnlijkere maatregel, is dat seizoenkaarthouders moeten kiezen. De fans kunnen van twee wedstrijden inschrijven op één, terwijl ze wel het volle pond voor de seizoenkaarten hebben betaald. Ostendorp: "Maar we hebben nooit gezegd dat ze bij alle thuiswedstrijden erin konden. Dat was bekend. We wisten het ook gewoon niet."

Emotionele reacties

"Nu de besmettingen oplopen, is dit voorlopig het maximaal haalbare", vervolgt de Achterhoeker die hier en daar kritische geluiden ontvangt van supporters. "Het is echt vervelend, maar het ligt ook buiten onze macht. We hebben de seizoenkaarthouders nog wat extra consumptiemunten gegeven om de pijn wat te verzachten. Ja, soms reageren mensen hier emotioneel op, maar over het algemeen is er begrip. En als er weer verruimingen mogen komen, zullen wij dat ook direct doen."

