Droom van wielrenner Joris Nieuwenhuis komt uit

Dat Joris Nieuwenhuis uit Zelhem de Ronde van Frankrijk zou rijden, kwam voor hem als een totale verrassing. Over ruim een week debuteert hij in de grootste wielerronde ter wereld. Een interview over avontuur in de Achterhoek, de gitaar als ontspanning en natuurlijk De Tour.

Toen de ploegleiding van Team Sunweb in de winter de programma's bekendmaakte aan zijn renners, zag Nieuwenhuis dat hij de Ronde van Spanje zou rijden in september. Een prachtige wedstrijd voor de geboren Doetinchemmer, maar even later gooide corona het complete schema op de kop.

Onverwacht

Voor NIeuwenhuis pakte dat echter verrassend uit. "Ik wist dat ik gebeld zou worden, maar had toen eigenlijk het idee dat ik helemaal geen ronde meer zou rijden", opent hij vanuit zijn huis in Zelhem. "Misschien wat kleinere wedstrijden aangevuld met een aantal klassiekers. Maar toen hoorde ik ineens dat het de Tour zou worden. Nee, ik schrok niet maar het was wel heel onverwacht. Het is iets waar je van droomt. En ik dacht dat het de komende jaren nog zou blijven bij een droom", reageert de 24-jarige Nieuwenhuis.

Hij vertelt rustig, zegt zich al weken goed te voelen en vooral uit te kijken naar zijn debuut in het grootste mondiale wielercircus. Een Tour waarin alles anders zal zijn dan ooit. Met restricties, mondkapjes en veel minder publiek. Maar Nieuwenhuis is in vorm. "We zijn in het Oostenrijkse Kühtai lang op trainingskamp geweest en dat ging echt heel lekker. Nee, nerveus ben ik niet. Natuurlijk is er wat onzekerheid, want De Tour heb ik nog nooit gedaan. Ik kijk er enorm naar uit."

Genieten en presteren

Ploegleiders en ervaren renners informeerden de Achterhoeker al uitgebreid over drie nerveuze weken die komen gaan in Frankrijk. "In die gesprekken hoor je bijvoorbeeld over de media-aandacht die een hele grote rol speelt. Daarnaast dat het net even wat harder gaat en iedereen wil pieken. Maar we bespreken vooral ook de dingen die we normaal ook behandelen. Of ze ook zeggen dat ik ervan moet genieten? Niet persé, maar er wordt me ook weer niet extra veel druk opgelegd. Uiteindelijk gaat het gewoon om presteren."

Crossen

Na twee jaar onderdeel uitgemaakt te hebben van de beloftenploeg, rijdt Nieuwenhuis nu voor het tweede seizoen in de A-ploeg van Team Sunweb. De renner uit de Achterhoek staat bekend als allround coureur en dus multifunctioneel. Van origine is Nieuwenhuis crosser en doet hij in de winter aan veldrijden. In 2016 werd hij zelfs wereldkampioen bij de beloften.

"Ik combineer het crossen met het wielrennen op de weg al vanaf mijn vijftiende. Het blijft soms wel een puzzel. Vorig seizoen viel het erg tegen en kende ik een moeilijke periode. Ik reed niet zoals ik wilde. Nu gaan we het crossseizoen korter maken en kiezen we de wedstrijden waar we denken goed te zijn. Door corona is het moeilijk plannen, maar daar moeten we gewoon zo goed mogelijk op in spelen."

Afzetten bij de klim

Maar eerst dus de Tour. Als debutant heeft hij de komende weken de rol van knecht. "Het voornaamste doel is in onze sprinttrein te zitten om zo Cees Bol etappes te laten winnen", weet Nieuwenhuis. "Tussen mij en Cees zit dan nog één andere renner. Maar in de ploeg hebben we ook goede aanvallers die ik bij moet staan en bij de klim probeer af te zetten. Verder is een doel om in de bergen vooral op tijd binnen te komen."

Joris Nieuwenhuis links in beeld. Eigen foto.

Agressief koersen

Hij merkte al dat de wedstrijden na corona anders zijn. Onstuimiger en chaotischer. "Ik heb voor het eerst de Strade Bianche gereden, maar begreep dat er na de eerste gravelstroken veel meer hectiek was dan normaal. Iedereen is bang om de slag te missen. Renners willen zich nu extra laten zien en vliegen er als wilde honden in. Dat zorgt voor agressief koersen en zenuwachtige toestanden. Ik probeer voorin te zitten en denk er verder niet teveel over na."

Hoe de Tour zich, zonder massa's mensen langs de kant, zal ontwikkelen is ook voor Nieuwenhuis afwachten. "Ik heb gehoord dat druk bevolkte colls worden afgezet. In de Strade stond het echt rijen dik met mensen. Renner zeggen dat dat in de Tour wel iets magisch is. Een 200 kilometer lange tunnel met allemaal volk om je heen. Als het nu anders moet, is dat zo. Ik ben al blij dat ik deze wedstrijd mag rijden. Ja, het is anders. In Tsjechië had elke ploeg al zijn eigen eetzaal, in hotels iedere formatie zijn eigen verdieping. Mondkapjes op bij het ontbijt en na etappes bij interviews. Op die manier zal het gaan. Ook voor ons is dat het nieuwe normaal."

Nieuwe paadjes in Gelderland

Nieuwenhuis trainde overal, maar meestal reed hij rond in de provincie Gelderland. "Ik ben alle kanten wel opgegaan en heb het avontuur opgezocht. Niet alleen standaard trainingen. Zo houd je ook plezier. Veel in Montferland, natuurlijk veel door de Achterhoek maar ook de Posbank is vanuit Zelhem goed te doen. Berg en Dal bij Nijmegen is ook heel mooi, lekker door de bossen", lacht Nieuwenhuis. "Ik hou ervan in de natuur te fietsen en de omgeving te bekijken. Nieuwe paadjes ontdekken. Je traint, maar dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Vooral in het begin was het veel alleen, maar ik heb daar totaal geen probleem mee."

Eigen foto.

Elke dag gitaar

Nog een week dus en dan staat Nieuwenhuis aan Le Grand Départ in Nice. Toch is er iets wat de Achterhoeker zeker zal missen en dat is zijn gitaar. Die laat hij achter in Zelhem. "Ik speel er elke dag op en neem mijn gitaar ook vaak mee als ik weg ben. Ruim drie jaar geleden heb ik hem gekocht en daarna ben ik nooit meer gestopt. Ja, ik heb het mezelf aangeleerd. Op een podium zou ik zo mee kunnen doen, ik speel behoorlijk wat nummers. Maar in de Tour is het net even te druk. Dan lig je na een etappe vooral op bed en lees ik een boek."

Eigen foto.

Andere wereld

Muziek spelen is een uitlaatklep voor Nieuwenhuis die in zijn hoofd dag en nacht met wielrennen bezig is. "Het is zeven dagen in de week 24 uur per dag dat je topsporter bent. Dat is niet alleen het trainen, maar ook de voeding, je lichaam en de rust die je moet nemen. Altijd ben je bezig met de volgende wedstrijd. Als ik gitaar speel, is dat voor mij pure ontspanning. Ik zit dan in een andere wereld."