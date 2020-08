'Vermoorde Mehmet zat de hele coronatijd tussen zijn kippen'

De Nijmeegse klusjesman Mehmet verbleef voor zijn liquidatie veel in zijn moestuin, waar hij kippen hield, bad en met zijn kinderen speelde. De politie heeft donderdag bij de entree van het volkstuintjescomplex in Weurt opsporingsbiljetten opgehangen, om via deze weg meer over de Turkse man te weten te komen. Ook zijn er flyers uitgedeeld. Buurman Ali: "Hij was hier eigenlijk altijd de laatste tijd. Ook doordeweeks."

"Kijk dat zijn z'n kippen." Onder een hoekje met veel groen scharrelt een groot grijs-zwart exemplaar, zonder zich druk te maken om de toeschouwers. Locatie: de Amateurtuindersvereniging Van Heemstra, aan de oostzijde van Weurt; niet ver van Beuningen, de plaats waar Mehmet in de ochtend van 6 juli bij klaarlichte dag werd doodgeschoten door twee mannen met bedekte gezichten.

Flyers en interviews

De eigenaar van de kippen is niet meer, maar zijn moestuin leeft voort. Donderdagochtend bezochten rechercheurs van de Politie Oost-Nederland de verzameling 300 vierkante meter-percelen die hier onder de dijk liggen.

Een locatie waar een groot aantal Nijmegenaren van Turkse- en Marokkaanse afkomst hun eigen groenten verbouwt. Er zijn flyers opgehangen, en een aantal tuinders kreeg te maken met lange interviews omtrent hun kennis van de vermoorde man. Ook de broer van Mehmet zou aanwezig zijn geweest en de politie op weg hebben geholpen, vertellen eigenaren van de volkstuintjes tegen Omroep Gelderland.

Grote walnotenboom

Mehmet was in het dagelijks leven zzp'er in de bouwsector. Betonvlechten was een van zijn specialiteiten. "Maar de laatste tijd - met name toen corona uitbrak - lag dat helemaal stil", zegt een moestuinverbouwer, die in een tuin gelegen naast die van Mehmet een moerbeiboom aan het enten is. "De politie is hier bij iedereen langs geweest, maar mij hebben ze nog niks gevraagd."

De tuin van Mehmet is van heinde en verre te herkennen aan een grote walnotenboom die overal bovenuit torent. "Mehmet was een gelovig man", zegt de buurman, wijzend op een groene houten keet, waar de geliquideerde Turk dagelijks bad. "Hij moest hier sowieso iedere dag zijn want de kippen en het kippenhok moesten worden onderhouden." Daarnaast verbouwde Mehmet pompoenen, broccoli en courgettes.

Arm gebied

"Slapen deed hij hier niet. Althans, niet 's nachts. Overdag zal hij weleens een dutje hebben gedaan", vervolgt de buurman. "Kijk, en daar was de grenspost van Bulgarije en Turkije", zegt hij, wijzend op een houten wachttoren midden op het terrein van Mehmet. "Die had hij voor zijn zoontje gebouwd."

Mehmet kwam van de Zwarte Zee. Een arm gebied. Daar hadden ze niks. En hier had hij ook niet veel qua inkomsten.

Totale verrassing

Een andere buurman komt er bij staan. "Zijn dood kwam als een totale verassing. Je hebt het over iemand die hier iedereen kende en voor niemand geheimen had. Zelf denk ik nog steeds aan een vergismoord."

Gaat het helpen dat de politie nu een aanplakbiljet heeft opgehangen bij de entree van het complex? De buurmannen schurken hun schouders. "Wie weet. Hij kende hier echt veel mensen."

