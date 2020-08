Gelredag in CODA Apeldoorn

CODA is een museum voor hedendaagse en moderne kunst in Apeldoorn, maar beheert ook een uitgebreide historische collectie. De collectie hedendaagse en moderne kunst van CODA is voortgekomen uit de verzameling die door het voormalig Van Reekum Museum is opgebouwd. Deze collectie bestaat uit een aantal deelcollecties die schilderijen, sculpturen, grafiek, ex libris, kunstenaarsboeken en sieraden omvat.

CODA Museum heeft deze brede verzameling vanaf 2004 aangescherpt en uitgebreid door de nadruk te leggen op het hedendaagse sieraad-ontwerp en beeldende kunst op en van papier en karton. Daarnaast is er aandacht voor de historische collectie en de collectie houten ADO speelgoed van Ko Verzuu.

De collectie van het voormalig Historisch Museum Apeldoorn is in de loop van ruim honderd jaar bijeengebracht en heeft onderdak in CODA. Thema’s die in de collectie aandacht krijgen zijn wonen en werken in de regio Oost-Veluwe (sociale geschiedenis), historie- en spotprenten, Apeldoornse en regionale geschiedenis en archeologie, textiel (Veluwse streekdracht) en kunst en vormgeving uit Apeldoorn met werk van onder andere de familie Wegerif, Lieman en Andrée.

De geschiedenis van Apeldoorn en omgeving wordt aan de hand van objecten uit de historische collectie belicht in vijf verschillende paviljoens op de eerste verdieping van CODA Centrale Bibliotheek. Kom naar CODA Centrale Bibliotheek en maak een reis door de tijd!

Tijdens deze Gelredag krijgen zestig bezoekers om 10.00 uur gratis toegang tot Museum CODA. De eerste dertig bezoekers kunnen een lezing bijwonen van archeoloog Nico Willemse over de steentijd in Gelderland. Nico Willemse is als schrijver betrokken bij het historische overzichtswerk Verhaal van Gelderland. Aansluitend aan de lezing kunnen bezoekers met archeologe Masja Parlevliet de mooiste klokbekers uit de collectie van CODA bekijken. Deze Veluwse kunstwerken zijn vierduizend jaar oud en normaal niet te bewonderen in de vaste opstelling van CODA.

Na de lezing kunnen dertig bezoekers de museumzalen van CODA op eigen gelegenheid bekijken. De tweede groep krijgt eerst toegang tot de museumzalen en kan de lezing om 11.00 uur bijwonen. In het auditorium is volgens de coronamaatregelen plek voor dertig luisteraars. Aanmelden is verplicht en kan op gelredagen@gld.nl