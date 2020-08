Veevoermaatregel van de baan, maar hoe nu verder?

Een paar weken geleden deed de Wageningen Universiteit (WUR) een analyse voor het ministerie van Landbouw. Hierin werd het eiwitgehalte van gras onder de loep genomen. Door de droogte zit er dit jaar minder eiwit in het gras dan gebruikelijk. Daarop besloot landbouwminister Carola Schouten woensdag om de omstreden veevoermaatregel te schrappen.

Iets wat Jan Dijkstra, hoofddocent diervoeding van de WUR, niet verrast. "Bij een te laag eiwitgehalte in het gras weet je dat de veehouder extra eiwit in het krachtvoer nodig heeft om de dieren goed te voeden."

De omstreden veevoermaatregel was bedoeld voor stikstofreductie. Deze was rechtstreeks gekoppeld aan vergunningverlening voor de bouw van zo'n 70.000 woningen in Nederland. Nieuwe maatregelen in de agrarische sector zijn onontkoombaar, weet ook Dijkstra.

Drie oplossingen

"Het is beter om het samen te doen met de sector. Dan worden de plannen beter gedragen. Iedereen de schouders eronder, en dan kun je wat bereiken", zegt Dijkstra. De hoofddocent diervoeding geeft drie oplossingen voor stikstofreductie:

1. Minder eiwit in het voer

"De minister noemde een maximale hoeveelheid van eiwit in het krachtvoer. Dat had bepaalde nadelen. En veehouder kon zijn koeien die het echt nodig hadden niet meer goed voeren. Daarmee kom je eigenlijk aan het vakmanschap van de veehouder. Toch krijgen koeien in Nederland ruim eiwit. Dat mag wel wat naar beneden, gemiddeld genomen. Ik denk dat vijf procent minder eiwit in het voer prima kan zonder enig gevolg voor diergezondheid of productie van het dier. Daar ligt de oplossing: wat er niet in komt, komt er ook niet uit. Daarmee bereik je veel meer een verlaging van ammoniakemissie dan bij het voorstel van de minister."

2. Laat de koeien meer en vaker in de wei

"Laat de koeien meer grazen. Het probleem is dat er ammoniak vrij komt als urine en mest gemengd worden. Met een koe in de wei is de kans veel kleiner dat hij zijn urine op precies dezelfde plek dan zijn mest dropt. Dat betekent dat er minder ammoniak vanuit de urine ontstaat."

3. Vermeng de mest met water

"Hierdoor komt er, bij het uitrijden van de mest over het land, minder ammoniak vrij. Dit gebeurt al op verschillende type gronden. De WUR kijkt nu ook naar het effect van mestverdunners op andere gronden dan zandgrond. Het vergt een investering. Er is al een tekort aan water natuurlijk. Er wordt gekeken naar investeringen in bijvoorbeeld regenopslag bij bedrijven, die dat later kunnen gebruiken om de mest te verdunnen. Maar als er minder ammoniak uit de mest ontsnapt, dan is er meer stikstof beschikbaar voor het gras om te groeien. Dus je bespaart bijvoorbeeld ook op kunstmest."

'Reductie stikstofuitstoot eenvoudig'

Dijkstra denk dat het mogelijk is om met deze maatregelen twintig procent reductie van stikstofuitstoot te bereiken. "Redelijk eenvoudig", benadrukt hij. "Meer is ook mogelijk. Daar heb je meer tijd voor nodig. Meer investeringen."

"Het ministerie zal in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de sector. Ze zullen in kaart te brengen wat de beste opties zijn zodat we in 2021 kunnen starten met de verdere verlaging van stikstofreductie", aldus Dijkstra.