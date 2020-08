Politie deelt flyers uit in moestuin vermoorde Mehmet

De 49-jarige Mehmet werd op 6 juli doodgeschoten door twee mannen. Dat gebeurde op de kruising van de Burgemeester Geradtslaan en Thorbeckeplein in Beuningen. Hoewel we inmiddels anderhalve maand verder zijn heeft de politie nog geen idee waarom de klusjesman is vermoord. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de schietpartij ging de politie donderdag in de volkstuinen aan de Van Heemstraweg op zoek naar aanwijzingen. De vader van drie kinderen had op het terrein een stukje grond waarop hij groente verbouwde.

Mehmet was vaak in de volkstuin

De buurman van de klusjesman op het moestuinencomplex vertelt dat Mehmet in de periode voor de liquidatie vaak in zijn tuintje te vinden was. Hij was zzp'er en had vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk. Ook had hij er kippen die hij moest verzorgen.

De politie hoopt via mensen op het moestuinencomplex meer te weten te komen over de achtergrond van de schietpartij. "Mogelijk is Mehmet daar vaak met iemand gezien of sprak hij met mensen af. Ook hopen we meer te weten te komen over het motief van de moord", zegt een woordvoerder.

De broer van Mehmet benadrukte eerder in een interview met Omroep Gelderland dat de liquidatie een 'pure vergissing' moet zijn geweest. De politie sluit dit niet uit.

