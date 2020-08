Veluwse gemeenten stappen naar rechter om overlast Lowlands

Als Lowlands aan de gang is, is het festival tot ver in de omgeving te horen. Ook aan de overkant van het Veluwemeer. De organisatie wil de vergunning uitbreiden en 's nachts twee uur langer doorgaan. En een ander festival op het evenemententerrein van Walibi - Defqon1 - wil naar drie dagen in plaats van twee. De Veluwse buurgemeenten zien dat niet zitten en stappen daarom naar de rechter. Tot grote verbazing van de oppositie in Nunspeet.

Geen democratie

"We hebben de wethouder meermaals gevraagd: als er klachten zijn uit Nunspeet over Walibi, laat het ons dan weten", zegt Sander Kouwenberg, burgerraadslid van PvdA GroenLinks. "Dan kunnen we het in de commissie bespreken en kijken wat we ermee gaan doen. De wethouder heeft meermaals aangegeven dat hij dat zou doen. Hij is er niet op teruggekomen en nu staan we voor een voldongen feit dat ze naar de rechter zijn gegaan. Dat is geen democratie."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook Koos Meijer van CDA Nunspeet vindt de gang naar de rechter wat snel: "Wij vinden het een beetje overdreven. Ja, overlast is er. Dat begrijpen we, maar we hadden ook afgesproken in de commissie ruimte en wonen dat de wethouder met een informatiebrief zou komen. Die brief heb ik nooit gehad en mijn collega's ook niet."

Er is dus volgens de oppositiepartijen geen overleg geweest. Bovendien hebben de partijen vraagtekens bij de daadwerkelijke overlast van de evenementen.

Kliklijn

"Ja de mensen zijn actief benaderd met de mededeling dat er een kliklijn is waar klachten gemeld kunnen worden. Als je actief mensen gaat benaderen met de mededeling dat ze mogelijk overlast krijgen, dan gaan mensen opeens van alles horen. En ineens hebben ze klachten", zegt Sander Kouwenberg.

Koos Meijer van het CDA vindt dat er andere bronnen van overlast zijn, waar veel meer mensen mee te maken hebben. Als voorbeeld geeft hij de motorcrossbaan in Nunspeet. "Daar maken ze de hele dag door lawaai. Ook die mensen laten we leven en genieten. Laat dan ook de mensen aan de overkant van het Veluwemeer genieten. Zo erg vinden wij dat niet."

Uiteraard hebben we de gemeente Nunspeet om een reactie gevraagd, maar zowel de verantwoordelijk wethouder als de advocaat van de gemeente wil niet reageren, zo lang de zaak onder de rechter ligt. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.