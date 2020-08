VVD-Gelderland kritisch over vestiging Lidl in Hattem

VVD-Statenlid Rosmarijn Boender heeft kritische vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) over het voorgenomen besluit van de gemeente Hattem om de vestiging van een Lidl toe te staan op de Populierenlaan in Hattem. Volgens Boender gaat deze wijziging van het bestemmingsplan in tegen het provinciaal beleid.

Ruimte voor 560m2 in plaats van 1200 m2

Boender wil van GS weten of de Hattemer Ondernemersvereniging (HAVO) heeft aangetoond dat de vestiging van een discountsupermarkt in ’t Veen negatieve gevolgen heeft voor het kernwinkelgebied. De locatie aan de Populierenlaan is een perifere vestigingslocatie, ofwel ligt buiten het (winkel)centrum en zou daardoor een ondermijnend effect hebben op de koopstroken naar het centrum. In het Distributie Planologisch Onderzoek van Ecorsys staat echter dat er ruimte is voor een supermarkt van slechts 560 m2, terwijl de Lidl 1200 m2 nodig heeft.

Online aankopen en corona

Ook wijst het VVD-Statenlid er op dat geen rekening is gehouden met de toename van online aankopen en de gevolgen van de coronapandemie. Daar komt bij dat de vestiging van Lidl in Wezep gaat uitbreiden met 50% van het huidige oppervlak en dat daarmee voor de Lidl in Hattem de beoogde regionale distributieve ruimte van 560 m2 al ruimschoots is benut.

Rosmarijn Boender

Tot slot vraag Rosmarijn Boender of GS voornemens is concrete actie te ondernemen richting gemeente Hattem.